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Чем болен Порошенко: психиатр огласил диагноз
Действующий президент Украины Петр Порошенко испытывает определенный психический дискомфорт, что сказывается на его работоспособности.
Об этом информирует from-ua.
Украинский психиатр, доктор медицинских наук, профессор Сергей Шепетько объяснил, почему считает, что у Петра Порошенко серьезные проблемы со здоровьем. По словам доктора, действующий гарант безусловно болен психическим расстройством личности. Это подтверждает странное поведения президента, который в последнее время шокирует украинцев своими поступками.
«Пограничное расстройство — это сбой в системе логического восприятия себя, а потом других людей. Сейчас мы видим, что Петр Порошенко переживает конфликты психологического характера с окружающей средой. Он вспыльчив, не всегда контролирует свои эмоции, иррационален, местами – даже недееспособен. Примером этому случай в Запорожье, когда Президент внезапно сорвал с головы девушки шапку. Или, когда он ущипнул за нос мужчину, проходя сквозь толпу», — рассказывает психиатр.
Доктор заметил, что его прогноз для Порошенко четко наблюдается в городе Червонограде, где глава державы начал хватать за нос пришедшего на встречу с политиком местного жителя. Это может быть признаком целого комплекса невротических расстройств, от которых страдает политик.
Доктор считает, что триггером, дестабилизировавшим президента, могут быть тревога и стресс.
«У больных сахарным диабетом случаются резкие перепады настроения, вспыльчивость, гневливость. Их трудно назвать здоровыми людьми. Многие думают, что смогут перебороть болезненные проявления самостоятельно, чтобы не обращаться за помощью к докторам, но нельзя так обесценивать серьезную проблему», — объяснил доктор.
Теги: Донбасс, болезнь, психиатрия, диагноз, Порошенко
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