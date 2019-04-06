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Дебаты Порошенко и Зеленского: названа заоблачная цена проведения шоу на «Олимпийском»
Озвучена приблизительная стоимость проведения дебатов между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским
Соответствующую информацию в комментарии журналистам озвучил председатель правления НОТУ Зураб Аласания, пишет Политека.
По его словам, приблизительная стоимость проведения дебатов на НСК «Олимпийский» между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским может колебаться в районе одного миллиона долларов.
Зураб Аласания также отметил, что сейчас прорабатываются различные варианты монтажа сцены на стадионе, установки света, звука. Помимо этого, активно решаются вопросы обеспечения безопасности мероприятия.
«По предварительным данным на проведение дебатов придется потратить около миллиона долларов», — заявил он в общении с журналистами.
В качестве сравнения председатель правления НОТУ назвал стоимость проведения концерта Святослава Вакарчука на НСК «Олимпийский». Он отметил, что на концерт было выделено около $500 тысяч
Теги: Украина, Донбасс, цена, Владимир Зеленский, дебаты, Порошенко, кандидаты
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