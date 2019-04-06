Кровавая трагедия в ресторане Винницы: музыканта расстреляли в упор

06.04.2019 15:42

В Виннице неизвестный расстрелял музыканта в ресторане "Гетьман" резиновыми пулями.

Об инциденте сообщает пресс-служба ГУ Наиональной полиции в Винницкой области, пишет from-ua. Мужчину объявили в розыск.

Отмечается, что 44-летний потерпевший – житель Тульчинского района. С множественными огнестрельными ранениями каретой "скорой помощи" он был доставлен в городскую больницу.

Следствием было установлено, что 12 выстрелов были осуществлены из устройства для отстрела резиновых пуль "Форд–14Р". При этом, 11 из них попали в музыканта.

По факту совершения преступления правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 п. 7 ст. 115 УК Украины (законченное покушение на убийство из хулиганских мотивов).

С места происшествия злоумышленник скрылся, после чего был объявлен в розыск. В полиции раскрыли личность подозреваемого. Это Миронюк Антон Петрович, 1987 года рождения, житель Винницы.