На Киевщине на ходу взорвался автомобиль

06.04.2019 18:09

В Переяслав-Хмельницком районе на Киевщине на ходу взорвался автомобиль Toyota Camry.

Сработало взрывное устройство. Водитель умер уже после приезда медиков, передает from-ua ссылаясь на сообщение Dtp.kiev.ua в Facebook.

"После этого неуправляемое авто вылетело с дороги в дерево. Когда приехала "скорая", водитель еще дышал. Весь салон был залит кровью. Взяли в "скорую", интубировали. В течении получаса, несмотря на проводимые реанимационные мероприятия, водитель умер не приходя в сознание", – сказано в сообщении.

У мужчины была тяжелая минно-взрывная травма, несколько осколков пробили голову. Отмечается, что взрывное устройство было специально снаряжено поражающими элементами и находилось в салоне авто.