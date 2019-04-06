- «Нам нужна большая Россия»: Пушилин сделал заявление на митинге в Донецке08:00
- Кабмин обрадовал украинских водителей новым «покращенням»07:45
- Дебатам быть! Петр Порошенко назвал место и дату07:30
- Порошенко заявил о глобальном изменении команды07:12
- Пенсии в Украине скоро будут начисляться по новой системе22:43
- В Киев вертолетом доставили раненного на КПВВ «Марьинка» пограничника22:10
- «Рабский труд детей»: скандал вспыхнул из-за воспитания детей в украинской школе21:37
- Украина и НАТО: астролог сообщил внезапный прогноз20:08
- В России отреагировали на ультиматум Зеленского по Донбассу18:36
- На Житомирщине погибли два пенсионера сжигая сухую траву17:51
Полный провал: оккупанты начали признавать «проклятие» Керченского моста
Представители оккупационной власти Крымского полуострова начали массово жаловаться на ограничения для проезда большегрузов по мосту, возведенному агрессором Путиным через Керченский пролив. Согласно прогнозам экспертов, запрет такого рода обязательно спровоцирует рост цен на территории аннексированного полуострова.
Как информирует replyua.net, пропагандистский ресурс «Примечания» наводит данные «Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов АРК». В свою очередь Анатолий Цуркин, являющийся «председателем» незаконной организации, подчеркнул, что количество жалоб в начале апреля возросло до сотни.
Помимо того, отмечается, что запрет для передвижения по Крымскому мосту для грузовых, коммерческих автомобилей, общая масса которых превышает двенадцать тонн, будет введена с первого мая и на весь летний период. Оккупант объяснил: «По словам перевозчика, на той стороне моста были замечены информационные таблички, и инспекторы ГИБДД предупреждали, что будет закрытие моста, и даже относительно того говорили, что паромы вновь мобилизуются». Согласно его словам, речь не идет о полном запрете движения, но он отмечает, что ряд привозных товаров в очередной раз подорожает в случае ограничения движения.
Теги: Донбасс, мост, Керченский пролив, проклятие
- В РФ поглумились над Керченским мостом: сооружение ждет блестящее медийное будущее
- В России выпустили монету с изображением Крымского моста
- Керченский мост обойдется в три раза дороже самого дорогого моста в мире
- РосСМИ: Крымский мост вот-вот рухнет, ездить по нему опасно
- Путин опозорился из-за Керченского моста
- Украина обратилась в NASA относительно строительства Керченского моста: стала известна причина
- «Нам нужна большая Россия»: Пушилин сделал заявление на митинге в Донецке08:00
- В Киев вертолетом доставили раненного на КПВВ «Марьинка» пограничника22:10
- В Луганске показали настоящее лицо "защитников" Донбасса: "отдыхающий" террорист ничуть не стеснялся. ВИДЕО21:09
- Под Мариуполем взорвалась граната. Мужчине оторвало руку19:40
- На Луганщине боевики обстреляли Золотое-419:00
- Священник сообщил о преследовании в Луганске сторонников УПЦ18:15
- Зарево над городом: В Первомайске прогремел мощный взрыв. ВИДЕО17:27
- В Донецкой области у мужчины в руках взорвалась граната16:48
- "Совок и безнадега", - оккупанты согнали весь Донецк отмечать 5-летнюю годовщину оккупации: депрессивные кадры16:01
- Как ночуют на КПП «ДНР» те, кто не успел проехать15:49
- «Нам нужна большая Россия»: Пушилин сделал заявление на митинге в Донецке08:00
- Кабмин обрадовал украинских водителей новым «покращенням»07:45
- Дебатам быть! Петр Порошенко назвал место и дату07:30
- Порошенко заявил о глобальном изменении команды07:12
- Пенсии в Украине скоро будут начисляться по новой системе22:43
- В Киев вертолетом доставили раненного на КПВВ «Марьинка» пограничника22:10
- «Рабский труд детей»: скандал вспыхнул из-за воспитания детей в украинской школе21:37
- В Луганске показали настоящее лицо "защитников" Донбасса: "отдыхающий" террорист ничуть не стеснялся. ВИДЕО21:09
- Четыре причины есть меньше соли20:38
- Украина и НАТО: астролог сообщил внезапный прогноз20:08
- Четыре причины есть меньше соли20:38
- Украина и НАТО: астролог сообщил внезапный прогноз20:08
- В России отреагировали на ультиматум Зеленского по Донбассу18:36
- Как узнать свою судьбу по линиям на руке?12:41
- Летим в пропасть: ВБ объявил приговор украинской экономике11:42
- Эффективное средство от клещей09:42
- Дискриминация переселенцев: аргументы омбудсмена Украины09:07
- Мощный и проверенный приворот на любовь мужчины08:52
- Как не потерять деньги: Жителям Донетчины рассказали о популярных схемах аферистов08:32
- В Украине запретили популярное лекарство от болезней сердца20:45
- "Совок и безнадега", - оккупанты согнали весь Донецк отмечать 5-летнюю годовщину оккупации: депрессивные кадры
- В Макеевке 15-летняя девочка спрыгнула с крыши многоэтажки из-за конфликта с друзьями. ВИДЕО
- В «МЧС ДНР» назвали кладбища Донецка, закрытые для посещения
- Боевики создали "армагеддон" на линии разграничения: блокпосты "Гнутово" и "Марьинка" закрыты
- Пушилин в очередной раз погорел на лжи и предательстве
- Вхождение "ДНР" в состав России: названа дата возможного референдума о присоединении Донбасса к РФ
- "Теперь Кремль может раздать российские паспорта в "Л/ДНР" с легким сердцем", - названа причина
- В Луганске показали настоящее лицо "защитников" Донбасса: "отдыхающий" террорист ничуть не стеснялся. ВИДЕО
- Опубликовано фото с могилы боевика, ликвидированного снайпером на Донбассе
- «Медицина пока бессильна»: после проверки стало известно о неизлечимой болезни Порошенко