Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Так и не дождался сына из плена: умер Леонид Драч – отец одного из моряков, захваченных россиянами

06.04.2019 07:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Так и не дождался сына из плена: умер Леонид Драч – отец одного из моряков, захваченных россиянами

Знакомые единодушны во мнении: у мужчины сердце надорвалось от горя, единственный сын Андрей, офицер СБУ, был в тот злополучный день на борту бронекатера "Никополь". Каждый день отец ждал его возвращения. В пятницу 5 апреля стало известно о преждевременной смерти Леонида Драча, чей сын был среди моряков ВМС Украины, захваченных россиянами в Азовском море в ноябре прошлого, сообщает "Диалог.UA".
Люди, лично знакомые с умершим, рассказывают, что Леонид тяжело переживал пленение сына Андрея – офицера службы безопасности Украины. Он не терял надежду на долгожданную встречу, верил, что снова увидит единственного сына. К сожалению, этим мечтам не суждено было осуществиться. Он скончался в Ильинецком районе Винницкой области. Плохо почувствовал себя накануне вечером, отвезли в больницу с сердечным приступом, но доктора не смогли помочь.
Пленный военнослужащий Андрей Драч окончил институт Военно-морских сил, он один из верных Украине военнослужащих, которые пели гимн на плацу Академии имени Нахимова в Севастополе весной 2014 года, а потом перебрались на материковую Украину из оккупированного полуострова и там продолжили образование.



Теги: Донбасс, смерть, сын, отец, плен
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх