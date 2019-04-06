В Кривом Роге на страшном пожаре погибли дети

06.04.2019 12:21

Сегодня в Кривом Роге во время пожара в частном доме погибло три человека, включая двоих детей, еще трое пострадало. Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области, пишет ДонПресс.

В спасательном ведомстве отметили:

«На месте пожара обнаружены тела троих человек, из них два ребенка (отец 1973 года рождения, мальчик 2011 года и девочка 2009 года) и пострадало три человека, из них один ребенок (мать 1982 года рождения, бабушка 1960 года, мальчик 2017 года). Госпитализированы сотрудниками скорой медицинской помощи в городскую больницу».

В ГСЧС отметили, что информация о пожаре на ул. Донецкая в Кривом Роге поступила в 05:39, а пожар был локализован в 06:24.

Сообщается, что огнем повреждена конструкции дома, а также мебель и домашние вещи на общей площади 100 кв. м. Причину пожара устанавливают сотрудники правоохранительных органов.