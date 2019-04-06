- В Кривом Роге на страшном пожаре погибли дети12:21
- Ветеран АТО угрожал сжечь себя в центре Луцка11:58
- Летим в пропасть: ВБ объявил приговор украинской экономике11:42
- Дискриминация переселенцев: аргументы омбудсмена Украины09:07
- Так и не дождался сына из плена: умер Леонид Драч – отец одного из моряков, захваченных россиянами07:30
- Уже продаются билеты на дебаты Порошенко и Зеленского21:27
- В Украине запретили популярное лекарство от болезней сердца20:45
- «Медицина пока бессильна»: после проверки стало известно о неизлечимой болезни Порошенко18:23
- У Кличко придумали, как заработать на детях18:06
- Эксперты включили Украину в список голодающих стран17:18
Ветеран АТО угрожал сжечь себя в центре Луцка
В Нацполиции рассказали о попытке самосожжения в Луцке в знак протеста против властей города и возможного избрания президентом Владимира Зеленского. Вчера, 5 апреля, в Луцке мужчина облился бензином и пытался совершить самоубийство, требуя встречи с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, передает "Диалог.UA".
По информации Нацполиции, мужчина обвинял городскую власть в бездействии и призывал не голосовать за шоумена. "Поступило сообщение о попытке самоубийства, по прибытии на место происшествия данный гражданин был задержан сотрудниками УПО, те в дальнейшем сообщили, что гражданин облил себя двумя литрами бензина и кричал, что подожжет себя", - отметили правоохранители. Позднее главный врач коммунального учреждения "Волынский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Владимир Шмаль установил, что человек, который угрожал сжечь себя, два года воевал на Востоке. Ветеран АТО периодически проходит лечение из-за посттравматического синдрома.
Теги: Донбасс, Луцк, ветеран, самосожжение, АТО
- Плотницкий пошел ва-банк, - СМИ
- Ветеран АТО: приведите мне пример вооруженных сил, которые за четыре года из ничего превратились в образец для подражания
- В Донецке завотделением больницы поймали на взятке
- Подвиги земляков сделали их бессмертными
- Мотив "переворота" в "ЛНР" - борьба за финансовые потоки и "контрабас", - СМИ
- Сержант Усачев освобождал Донбасс и оставил автограф на рейхстаге
- На Донбассе активизировались вражеские снайперы: погиб украинский боец13:21
- РФ потеряла около 10 боевиков: ВСУ отомстили за смерть своего бойца в кровопролитных боях на Донбассе12:59
- Блокпосты ОРДО: на «Новотроицком» и «Еленовке» аншлаг, очереди огромные 11:38
- Пушилин объяснил коррупцию в «ДНР» «доверчивостью» убитого Захарченко 11:21
- Боевик "Л/ДНР" из Сербии облегчил задачу для ВСУ и самоликвидировался10:59
- В ОРДО назвали «выдумкой» взятие в плен бойцами ВСУ члена НВФ10:42
- КПВВ «Гнутово» и «Марьинка» закрыты. На Новотроицком – аншлаг10:37
- В центре Мариуполя мужчина украл забор09:24
- Как не потерять деньги: Жителям Донетчины рассказали о популярных схемах аферистов08:32
- Донбасс содрогается от обстрелов. Есть потери и у ВСУ и у НВФ08:07
- На Донбассе активизировались вражеские снайперы: погиб украинский боец13:21
- РФ потеряла около 10 боевиков: ВСУ отомстили за смерть своего бойца в кровопролитных боях на Донбассе12:59
- Как узнать свою судьбу по линиям на руке?12:41
- В Кривом Роге на страшном пожаре погибли дети12:21
- Ветеран АТО угрожал сжечь себя в центре Луцка11:58
- Летим в пропасть: ВБ объявил приговор украинской экономике11:42
- Блокпосты ОРДО: на «Новотроицком» и «Еленовке» аншлаг, очереди огромные 11:38
- Пушилин объяснил коррупцию в «ДНР» «доверчивостью» убитого Захарченко 11:21
- Боевик "Л/ДНР" из Сербии облегчил задачу для ВСУ и самоликвидировался10:59
- В ОРДО назвали «выдумкой» взятие в плен бойцами ВСУ члена НВФ10:42
- Как узнать свою судьбу по линиям на руке?12:41
- Летим в пропасть: ВБ объявил приговор украинской экономике11:42
- Эффективное средство от клещей09:42
- Дискриминация переселенцев: аргументы омбудсмена Украины09:07
- Мощный и проверенный приворот на любовь мужчины08:52
- Как не потерять деньги: Жителям Донетчины рассказали о популярных схемах аферистов08:32
- В Украине запретили популярное лекарство от болезней сердца20:45
- «Медицина пока бессильна»: после проверки стало известно о неизлечимой болезни Порошенко18:23
- Самые опасные дни апреля: астролог назвала даты15:54
- Преждевременно, но можно сказать: В России прокомментировали выборы в Украине15:14
- "Достала эта банановая "республика", в Украину хотим", - даже ярые сепаратисты мечтают сбежать из Донецка
- По неизвестной причине и на неопределенный срок закрыта трасса на Донецк
- Пушилин в очередной раз погорел на лжи и предательстве
- Счастливчики апреля: повезет лишь этим пяти знакам Зодиака
- Крупный успех ВСУ на Донбассе: армия Украины нанесла фееричный удар, уничтожив террористов и технику
- «Медицина пока бессильна»: после проверки стало известно о неизлечимой болезни Порошенко
- Главный айтишник Украины рассказал о «революции Зеленского»: войдет в историю
- Ходаковский рассказал, как Зеленский остановил Путина от радикального решения по Донбассу
- У боевиков разбита техника, много "200-х" и "300-х": как ВСУ пресекли нападение "Л/ДНР" на Донбассе
- Когда закончится война на Донбассе: астролог дал неожиданный прогноз