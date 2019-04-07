- «Нам нужна большая Россия»: Пушилин сделал заявление на митинге в Донецке08:00
- Кабмин обрадовал украинских водителей новым «покращенням»07:45
- Дебатам быть! Петр Порошенко назвал место и дату07:30
- Порошенко заявил о глобальном изменении команды07:12
- Пенсии в Украине скоро будут начисляться по новой системе22:43
- В Киев вертолетом доставили раненного на КПВВ «Марьинка» пограничника22:10
- «Рабский труд детей»: скандал вспыхнул из-за воспитания детей в украинской школе21:37
- Украина и НАТО: астролог сообщил внезапный прогноз20:08
- В России отреагировали на ультиматум Зеленского по Донбассу18:36
- На Житомирщине погибли два пенсионера сжигая сухую траву17:51
Благовещение Пресвятой Богородицы: что можно и нельзя делать в этот день. ВИДЕО
Благовещение - это важный церковный праздник, его отмечают представители христианских конфессий по всему миру. Посвящен он благой вести о рождении Спасителя.
По приданию, именно в этот день Архангел Гавриил сообщил Деве Марии, что она родит Иисуса Христа.
Благовещение Пресвятой Богородицы 2019: что можно и чего нельзя делать.
Нужно и можно:
Посетить праздничное церковное богослужение, особенно важно сделать это девушкам и женщинам;
Есть рыбные блюда, употреблять в пищу оливковое масло и даже выпить немного вина;
Собирать и заваривать целебные травы и цветы;
В течение дня 40 раз назвать мужа "милым", тогда весь год в семье будет мир и счастье.
Заниматься тяжелым трудом, выполнять домашнюю работу;
Нежелательно уезжать из дома;
Работать на земле или подрезать деревья;
Одалживать что-либо или давать в долг;
Стричь и красить волосы, делать сложные прически;
Шить, вязать и готовить до вечера;
Надевать новую одежду.
Источник: apostrophe.ua
Теги: Украина, Донбасс, работа, праздник, запрет, церковь, Благовещение
- 15 февраля православные отмечают великое Сретение Господне
- В Украине может появиться новый праздник
- Сегодня Новый год: что надо знать украинцам
- Украинцам станет не выгодно работать после выхода на пенсию
- Что нельзя делать в церковные праздники
- Невзоров прокоментував наслідки вірогідної заборони в Україні РПЦ
- «Нам нужна большая Россия»: Пушилин сделал заявление на митинге в Донецке08:00
- В Киев вертолетом доставили раненного на КПВВ «Марьинка» пограничника22:10
- В Луганске показали настоящее лицо "защитников" Донбасса: "отдыхающий" террорист ничуть не стеснялся. ВИДЕО21:09
- Под Мариуполем взорвалась граната. Мужчине оторвало руку19:40
- На Луганщине боевики обстреляли Золотое-419:00
- Священник сообщил о преследовании в Луганске сторонников УПЦ18:15
- Зарево над городом: В Первомайске прогремел мощный взрыв. ВИДЕО17:27
- В Донецкой области у мужчины в руках взорвалась граната16:48
- "Совок и безнадега", - оккупанты согнали весь Донецк отмечать 5-летнюю годовщину оккупации: депрессивные кадры16:01
- Как ночуют на КПП «ДНР» те, кто не успел проехать15:49
- «Нам нужна большая Россия»: Пушилин сделал заявление на митинге в Донецке08:00
- Кабмин обрадовал украинских водителей новым «покращенням»07:45
- Дебатам быть! Петр Порошенко назвал место и дату07:30
- Порошенко заявил о глобальном изменении команды07:12
- Пенсии в Украине скоро будут начисляться по новой системе22:43
- В Киев вертолетом доставили раненного на КПВВ «Марьинка» пограничника22:10
- «Рабский труд детей»: скандал вспыхнул из-за воспитания детей в украинской школе21:37
- В Луганске показали настоящее лицо "защитников" Донбасса: "отдыхающий" террорист ничуть не стеснялся. ВИДЕО21:09
- Четыре причины есть меньше соли20:38
- Украина и НАТО: астролог сообщил внезапный прогноз20:08
- Четыре причины есть меньше соли20:38
- Украина и НАТО: астролог сообщил внезапный прогноз20:08
- В России отреагировали на ультиматум Зеленского по Донбассу18:36
- Как узнать свою судьбу по линиям на руке?12:41
- Летим в пропасть: ВБ объявил приговор украинской экономике11:42
- Эффективное средство от клещей09:42
- Дискриминация переселенцев: аргументы омбудсмена Украины09:07
- Мощный и проверенный приворот на любовь мужчины08:52
- Как не потерять деньги: Жителям Донетчины рассказали о популярных схемах аферистов08:32
- В Украине запретили популярное лекарство от болезней сердца20:45
- "Совок и безнадега", - оккупанты согнали весь Донецк отмечать 5-летнюю годовщину оккупации: депрессивные кадры
- В Макеевке 15-летняя девочка спрыгнула с крыши многоэтажки из-за конфликта с друзьями. ВИДЕО
- В «МЧС ДНР» назвали кладбища Донецка, закрытые для посещения
- Боевики создали "армагеддон" на линии разграничения: блокпосты "Гнутово" и "Марьинка" закрыты
- Пушилин в очередной раз погорел на лжи и предательстве
- Вхождение "ДНР" в состав России: названа дата возможного референдума о присоединении Донбасса к РФ
- "Теперь Кремль может раздать российские паспорта в "Л/ДНР" с легким сердцем", - названа причина
- В Луганске показали настоящее лицо "защитников" Донбасса: "отдыхающий" террорист ничуть не стеснялся. ВИДЕО
- Опубликовано фото с могилы боевика, ликвидированного снайпером на Донбассе
- «Медицина пока бессильна»: после проверки стало известно о неизлечимой болезни Порошенко