На Житомирщине погибли два пенсионера сжигая сухую траву

07.04.2019 17:51

В Житомирской области пара пожилых супругов погибла, неосторожно сжигая возле своего дома во дворе прошлогоднюю сухую траву. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в регионе, пишет ДонПресс.

Трагедия произошла в пгт. Довбыш Барановского района.

«Пожилая женщина со своим мужем сжигали прошлогоднюю сухую трава возле своего дома. Увидев, что уже горят кустарники и огонь приближается к их дому, они побежали тушить пожар. Однако из-за собственной неосторожности у женщины загорелась одежда. На месте происшествия работники скорой констатировали ее смерть», — говорится в сообщении.

82-летнего мужчину госпитализировали в Романовскую центральную районную больницу с ожогами более 80% тела. Сегодня, 7 апреля, мужчина скончался.

Все обстоятельства устанавливаются правоохранителями.