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На Житомирщине погибли два пенсионера сжигая сухую траву
В Житомирской области пара пожилых супругов погибла, неосторожно сжигая возле своего дома во дворе прошлогоднюю сухую траву. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в регионе, пишет ДонПресс.
Трагедия произошла в пгт. Довбыш Барановского района.
«Пожилая женщина со своим мужем сжигали прошлогоднюю сухую трава возле своего дома. Увидев, что уже горят кустарники и огонь приближается к их дому, они побежали тушить пожар. Однако из-за собственной неосторожности у женщины загорелась одежда. На месте происшествия работники скорой констатировали ее смерть», — говорится в сообщении.
82-летнего мужчину госпитализировали в Романовскую центральную районную больницу с ожогами более 80% тела. Сегодня, 7 апреля, мужчина скончался.
Все обстоятельства устанавливаются правоохранителями.
Теги: Донбасс, пенсионер, Житомирская область, огонь, погибли
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