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«Рабский труд детей»: скандал вспыхнул из-за воспитания детей в украинской школе
В одной из школ Киева вспыхнул скандал вокруг уборки учебных помещений
О ситуации написала в группе «Батьки SOS» в Facebook мать 12-летнего школьника Анна Клименко, прикрепив скриншоты из так называемого родительского чата в Viber, пишет Политека.
Так, по ее посту можно понять, что в одной из киевских школ учеников привлекают к поддержанию чистоты в классах в качестве уборщиков.
«Ну как выбить из голов людей этот маразм?! Если ребёнок не будет убирать в классе, он станет декоративным растением… Я люблю своего 12-летнего декоративного кактуса и не хочу заставлять его выполнять работу за других взрослых тетей и дядей…», — подписала она пост.
Эта ситуация вызвала настоящий спор среди родителей, которые подтвердили, что и в их школах есть подобные требования. Одни мамы и папы возмущены тем, что их детей, как рабов, заставляют мыть полы в классах, где должны работать штатные уборщицы.
«Неблагодарное дело мешать рабам воспитывать своих детей рабами, а тем более спасать от их мозолистых уборщицких рук своего ребенка», «Такая проблема есть и у нас в школе, я против таких уборок. В школу я посылаю ребенка учиться, а не работать вместо тетки, которая за это получает зарплату», «А у нас в школе происходит такое: если не сдадут деньги будут класс убирать сами под чутким руководством», «Сейчас они делают так, чтобы ребенок делал все, что они говорят, а потом он вырастет и будет слушать не пойми кого. Потому что не умеет принимать самостоятельных решений», «Я не против, чтобы ребенок приходил на суботники или убирал мусор после себя, но я против, чтобы он оставался после 7 или 8-ого урока полы мыть. И так свободного времени у детей сейчас очень мало».
Другие же наоборот уверены, что в этом заключается воспитательный момент:
«Люди! Вы себя слышите? Почему так страшно, что ребёнок уберёт в классе? Вы хоть раз видели, какие классы после уроков? Вы же сами растите детей, которые не уважают труд уборщиц. Или уборщицы — не люди? Никто не говорит за них убирать. Надо убирать после себя! Вот и всё», «Не могу понять, что в этом плохого, если дети научатся помогать в школе, они будут в будущем и родителям помогать», «Да успокойтесь люди, нет в этом ничего страшного, раздули не понятно из чего проблему», «Что за бред, я бы радовалась, что мой ребенок учится помогать и знает,что такое уборка и зачем она делается».
Теги: Донбасс, Киев, дети, школа, уборка
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