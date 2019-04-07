Украинец пытался перевезти в Польшу 25 кг янтаря. ВИДЕО

07.04.2019 16:32

Пограничники на украинско-польской границе в пункте пропуска Краковец обнаружили в автомобиле гражданина Украины почти 25 килограммов янтаря, которые он пытался перевезти в Польшу.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины в воскресенье.

«Пограничники в пункте пропуска „Краковец“ вывели из общего потока автомобиль „Мерседес“, которым управлял украинец, для углубленной проверки. В дальнейшем погранично-таможенная группа под задним сиденьем автомобиля обнаружила специально оборудованный тайник, в котором человек скрыл почти 25 килограмм необработанного камня янтаря разного размера», — говорится в сообщении.

Сейчас автомобиль 32-летнего гражданина Украины, а также янтарные камни изъяли.

Правоохранители добавили, что оценка изъятого и другие обстоятельства дела устанавливаются.