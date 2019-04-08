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8 апреля Порошенко и Зеленский могут начинать агитацию
8 апреля, в понедельник, кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко могут начать агитацию. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Укринформ, такое заявление прозвучало от главы Центральной избирательной комиссии Украины Татьяны Слипачук.
«Это также является важным вопросом, поскольку до объявления результатов I тура такая предвыборная агитация была не в рамках действующего законодательства», - рассказала глава ЦИК. Нужно отметить, что накануне Центральная избирательная комиссия подвела официальные итоги голосования на президентских выборах. Победу одержал Владимир Зеленский, который набрал 30,24 процентов голосов. По количеству голосов Зеленский почти в два раза опередил действующего главу государства. Второй тур выборов пройдет менее, чем через 2 недели, - 21 апреля.
При этом ранее сообщалось, что кандидаты обязательно проведут дебаты. Впрочем, большинство политологов уверены, что исход этих дебатов практически никак не повлияет на голосование во втором туре, и победу на этих выборах должен одержать Владимир Зеленский.
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, агитация, выборы президента, Порошенко
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