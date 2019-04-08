Букмекеры считают Зеленского победителем второго тура президентских выборов

08.04.2019 22:15

Букмекеры считают, что во втором туре выборов главы украинского государства должен победить шоумен, руководитель «Студии Квартал 95» Владимир Зеленский. Так пишет replyua.net, ссылаясь на Interfax Ukraine.



Так, представители компании ElectraWorks Limited отметили, что на сегодняшний день ставки на успех Владимира Зеленского в предстоящей политической гонке находятся на уровне 1,3 к 1. А вот результат действующего гаранта Петра Порошенко – 3,3 к 1. Стоит отметить, что вера в первенство нынешнего президента у пользователей bwin за последнюю неделю немного возросла. Ведь ранее ставки на победу Петра Порошенко достигали лишь 4 к 1. При этом перспективу триумфа Владимира Зеленского оценивали на уровне 1,22 к 1.



Немного разуверились в победе руководителя «Студии Квартал 95» и пользователи «Пари-Матч». В данном случае приходится говорить о ставках на уровне 1,45 к 1 (ранее – 1,35 к 1). В свою очередь, Пётр Порошенко несколько «набрал обороты». На сегодняшний день ставки на его выигрыш составляют 2,9 к 1 (против 3,1 к 1 неделю ранее).