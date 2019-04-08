- Украину накроют грозовые дожди11:00
- Приметы на 8 апреля: что категорически нельзя делать в день Благовеста10:45
- Горели целые сутки: ВСУ разгромили позицию террористов «Л/ДНР»10:30
- КПВВ в Марьинке остаются закрытыми: водителей просят ехать в объезд09:42
- В Украине изменят пенсионную систему: вынужденная мера09:30
- У берегов аннексированного Крыма произошло землетрясение09:16
- «Что же будет с Украиной?»: Зеленский дал новое интервью по переговорам с Путиным08:46
- Никаких маршруток: В Украине хотят перейти на неопланы08:15
- «Нам нужна большая Россия»: Пушилин сделал заявление на митинге в Донецке08:00
- Кабмин обрадовал украинских водителей новым «покращенням»07:45
«Что же будет с Украиной?»: Зеленский дал новое интервью по переговорам с Путиным
Лидер первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский сделал новое заявление относительно того, о чем и в каком направлении он будет вести переговоры с главой Кремля в случае своей победы на выборах в украинском государстве.
Как информирует replyua.net, в интервью телевизионному каналу «Украина» Зеленский заявил, что не намерен жертвовать украинской землей во время переговоров с Путиным на счет восстановления мира в украинском государстве. Таким образом, лидер «ЗЕ!Команды» заверил, что полностью готов к тому, что ему предстоят переговоры с российским диктатором, отметив что для него территориальная целостность страны является ключевым моментом.
Зеленский заявил: «К переговорам готов. Никогда я не стану жертвовать территорией и тем более людьми. Целостность украинского государства должна быть константой. Ведь это не только согласно Конституции, это ведь в сердце каждого нормального человека, каждого гражданина. Я в этом убежден».
Теги: Донбасс, Путин, Владимир Зеленский, интервью, выборы президента
- Журналисты побоялись спросить дочь Путина об отце
- Путин предрек гибель многим жителям Донбасса
- Путину задали вопрос о политической династии
- Путину сейчас очень комфортно у власти - главред "Эха Москвы"
- Известный российский блогер упрекнул Путина, что тот рассказывает народу "о всяких Гондурасах и Намибиях"
- Янукович рассказал о Майдане, спасителе-Путине и о "поддержке" страусов (ВИДЕО)
- Горели целые сутки: ВСУ разгромили позицию террористов «Л/ДНР»10:30
- Открытие КПВВ "Гнутово" на Донбассе перенесли10:25
- КПВВ в Марьинке остаются закрытыми: водителей просят ехать в объезд09:42
- «Нам нужна большая Россия»: Пушилин сделал заявление на митинге в Донецке08:00
- В Киев вертолетом доставили раненного на КПВВ «Марьинка» пограничника22:10
- В Луганске показали настоящее лицо "защитников" Донбасса: "отдыхающий" террорист ничуть не стеснялся. ВИДЕО21:09
- Под Мариуполем взорвалась граната. Мужчине оторвало руку19:40
- На Луганщине боевики обстреляли Золотое-419:00
- Священник сообщил о преследовании в Луганске сторонников УПЦ18:15
- Зарево над городом: В Первомайске прогремел мощный взрыв. ВИДЕО17:27
- Украину накроют грозовые дожди11:00
- Приметы на 8 апреля: что категорически нельзя делать в день Благовеста10:45
- Горели целые сутки: ВСУ разгромили позицию террористов «Л/ДНР»10:30
- Открытие КПВВ "Гнутово" на Донбассе перенесли10:25
- Ученые создали биопринтер, затягивающй раны10:14
- Врачи рассказали, после каких вещей нужно мыть руки10:01
- КПВВ в Марьинке остаются закрытыми: водителей просят ехать в объезд09:42
- В Украине изменят пенсионную систему: вынужденная мера09:30
- У берегов аннексированного Крыма произошло землетрясение09:16
- Эти вещи приносят удачу в зависимости от знака Зодиака09:03
- Ученые создали биопринтер, затягивающй раны10:14
- Врачи рассказали, после каких вещей нужно мыть руки10:01
- Эти вещи приносят удачу в зависимости от знака Зодиака09:03
- Секретные ингредиенты в Кока-Коле, узнав о которых, вы перестанете ее покупать08:30
- Четыре причины есть меньше соли20:38
- Украина и НАТО: астролог сообщил внезапный прогноз20:08
- В России отреагировали на ультиматум Зеленского по Донбассу18:36
- Как узнать свою судьбу по линиям на руке?12:41
- Летим в пропасть: ВБ объявил приговор украинской экономике11:42
- Эффективное средство от клещей09:42
- "Совок и безнадега", - оккупанты согнали весь Донецк отмечать 5-летнюю годовщину оккупации: депрессивные кадры
- В Макеевке 15-летняя девочка спрыгнула с крыши многоэтажки из-за конфликта с друзьями. ВИДЕО
- В «МЧС ДНР» назвали кладбища Донецка, закрытые для посещения
- Боевики создали "армагеддон" на линии разграничения: блокпосты "Гнутово" и "Марьинка" закрыты
- В Луганске показали настоящее лицо "защитников" Донбасса: "отдыхающий" террорист ничуть не стеснялся. ВИДЕО
- Вхождение "ДНР" в состав России: названа дата возможного референдума о присоединении Донбасса к РФ
- Пушилин в очередной раз погорел на лжи и предательстве
- "Теперь Кремль может раздать российские паспорта в "Л/ДНР" с легким сердцем", - названа причина
- Опубликовано фото с могилы боевика, ликвидированного снайпером на Донбассе
- «Медицина пока бессильна»: после проверки стало известно о неизлечимой болезни Порошенко