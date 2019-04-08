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Дебатам быть! Петр Порошенко назвал место и дату
В эфире телеканала «Украина» действующий глава государства Петр Порошенко заявил, что ждет кандидата в президенты Владимира Зеленского на стадионе НСК «Олимпийский» в воскресенье, 14 апреля, для проведения дебатов, передает replyua.net. «14 апреля, в следующее воскресенье я на Республиканском стадионе (НСК «Олимпийский»), именно там, где предложил господин Зеленский, жду его для проведения дебатов», - отметил Порошенко.
«Приглашаю зрителей, все каналы, чтобы дебаты были проведены в месте и во времени, как хотел господин Зеленский, и не дать ему сойти с этого его предложения. Это будет безответственно по отношению к стране и избирателям», - отметил Порошенко. Глава Украины также подчеркнул, что дебаты собственно и созданы для того, чтобы определить сильного кандидата. «В случае неправильного выбора, когда люди ошиблись, не зная содержания, - проигрывает страна, она будет лишена будущего... Речь не о том, что декларируют кандидаты, а о том, достаточно ли силен президент, чтобы противостоять действиям страны-агрессора, чтобы защищать государство как президент и главнокомандующий ... Потому что Путин хочет слабого президента, чтобы обеспечить себе реванш. Убежден, что Украина этого не допустит», - отметил Порошенко.
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, выборы президента, дебаты, Порошенко
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