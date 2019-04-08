Депутаты ВРУ создали межфракционное объединение «За Зеленского»

08.04.2019 17:17

Народный депутат Виталий Куприй в ходе согласительного совета парламента в понедельник, 8 апреля, объявил о создании в ВРУ нового межфракционного объединения «За Зеленского».

Объявление о создании объединения он решил сделать, когда вице-спикер Ирина Геращенко открывала заседание согласительного совета ВРУ.

Куприй начал ее перебивать. В результате Геращенко отключила микрофон.

Депутат также обвинил Петра Порошенко в намерении сфальсифицировать второй тур президентских выборов.

Источник: https://donpress.com