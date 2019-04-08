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Доступное правосудие: бесплатная правовая помощь для всех
Четыре года назад, 1 апреля 2015 года, в Украине открыли первый центр бесплатной правовой помощи. Сегодня сеть уже насчитывает более 550 учреждений: 23 региональных и 96 местных центра, а также 433 бюро правовой помощи. Сеть охватывает всю страну – от большого города до самой маленькой объединённой территориальной общины. С какими проблемами обращаются граждане и какие бесплатные услуги можно получить, проанализировали наши эксперты.
Помощь нуждающимся
Программа бесплатной правовой помощи призвана защитить тех, кто нуждается в юридической поддержке, но не может оплатить ее. В Минюсте говорят, что из 624 тысяч украинцев, обратившихся за помощью в прошлом году, 400 тысяч – малообеспеченные граждане, чей доход меньше двух прожиточных минимумов. Более 55 тысяч – участники боевых действий. Они преимущественно нуждались в профессиональной помощи по социальному обеспечению или получению земельных участков.
«Мы продолжаем расширять круг лиц, имеющих право на гарантированную государством правовую помощь. В прошлом году в этот перечень были добавлены временно перемещенные лица, а также расширен круг вопросов, по которым правовая помощь предоставляется участникам АТО. В этом году такое право получили пострадавшие от домашнего насилия или насилия по признаку пола и все без исключения дети», – отметил министр юстиции Павел Петренко.
Бесплатная правовая помощь от государства предусматривает: предоставление правовой информации, консультации и разъяснения по правовым вопросам, составление заявлений и жалоб, обеспечение доступа к другим правовым услугам. Однако, как говорят в самых центрах, этими рамками специалисты не ограничиваются.
«Общение с клиентом мы не начинаем с формальных критериев – определение принадлежности к категориям субъектов права на бесплатную вторичную правовую помощь. Мы начинаем с того, что выясняем, в чем заключается проблема человека, с которой он пришел в конкретный центр, и как мы можем ему помочь», – рассказывает директор Координационного центра по предоставлению правовой помощи Андрей Вишневский.
Так, например, в Великолепетиское бюро правовой помощи Каховского местного центра обратилась молодая мать относительно увеличения размера алиментов. Юристы составили исковое заявление и успешно представили интересы клиентки в суде. Или в Павлоградском местном центре специалисты помогли женщине с инвалидностью первой группы, которая хотела снять с регистрации лицо, которое долгое время не проживает в ее доме. Адвокат помог составить исковое заявление и направил его в суд первой инстанции.
В Минюсте говорят, что на практике центров много историй успешной защиты клиентов, в частности, в уголовных производствах.
«Только в прошлом году нашим защитникам удалось добиться оправдательных приговоров в 280 уголовных производствах», – отчитываются в Минюсте.
В то же время Андрей Вишневский подчеркивает, что не всем клиентам нужно именно представительство интересов в суде. Часто это разные вопросы юридического характера, требующие профессиональной консультации.
Получить юридическую помощь граждане могут как по бесплатному круглосуточному телефону (0 800 213 103), так и лично, обратившись в ближайший центр.
Дальнейшее развитие
Система бесплатной правовой помощи развивается дальше. В прошлом году активно практиковались выездные приемы граждан.
«За весь прошлый год наши мобильные консультационные пункты совершили более 13 тысяч выездов. В целом на протяжении 2016-2018 года таких выездных приемов граждан было проведено почти 31,5 тысячи. Благодаря этому украинцы получили правовые консультации и разъяснения фактически у себя дома», – отметил министр юстиции Павел Петренко.
Кроме этого, меняется система контроля за функционированием системы. Так, 20 марта правительство поддержало инициативу Минюста о создании независимого наблюдательного совета в системе бесплатной правовой помощи. В его функции будут входить непосредственный контроль, мониторинг, оценка эффективности работы центров, а также предложения по бюджетированию системы.
В правительстве отмечают, что наблюдательный совет не будет иметь никаких политических влияний и будет ежегодно представлять оценку работы системы бесплатной правовой помощи.
«Работа этих центров является очень важной для того, чтобы реализовались и все другие реформы, которые требуют большей активности людей в отношениях с государством. Эта тема важна для оценки интенсивности реформ в Украине», – отмечает руководитель проекта «Украинский медиа-центр реформ» Тарас Качка.
Эксперты соглашаются, что система бесплатной правовой помощи – пример одного из самых масштабных украинских проектов, который помогает утверждению верховенства права в государстве.
Центр громадського моніторингу та контролю
Теги: Украина, Донбасс, помощь, права, юридическая консультация, правосудие
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