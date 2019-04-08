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Никаких маршруток: В Украине хотят перейти на неопланы
В Украине появились планы заменить пассажирские маршрутки неопланами* и их аналогами до 2030 года. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщают «Комментарии».
«До 2030 года на автодорогах Украины должны быть неопланы или их аналоги – никаких маршруток», – сказал Омелян.
Он подчеркнул, что Мининфраструктуры хочет повторить «эффект авиации» и в железнодорожной, и в автобусной сферах. «Все просто: прозрачные правила, честная конкуренция и, как следствие, новое качество перевозок для пассажиров и новые возможности для бизнеса. Сегодня точно никто не может сказать, что министерство лоббирует какую-то одну компанию, ущемляет других или требует что-то не по закону. Что касается внутренних автобусных перевозок, мы изменили правила, открыли рынок – и результат сегодня перед вами. Это – автобусы, которые уже работают на рейсах и перевозят пассажиров. Это – не выставочный вариант. Это – новый транспорт для наших людей», – добавил Омелян.
*Примечания: Neoplan – торговая марка автобусов, производимых NEOMAN Bus, 100%-м дочерним предприятием MAN AG. Серийные городские автобусы – обычно это 12-метровые (стандартные) и 18-метровые (сочлененные) низкопольные городские автобусы новейшего дизайна и повышенного комфорта перевозки.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, автобус, маршрутка, транспорт
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