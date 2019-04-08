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Песков заявил о готовности Путина к переговорам после выборов президента в Украине
Президент РФ Владимир Путин открыт для диалога по проблемным вопросам повестки дня. Об этом сегодня, 8 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который таким образом прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, заявившего, что в случае избрания намерен напрямую общаться с руководством России.
«Путин всегда открыт для диалога, за исключением ситуаций, когда этот диалог пытаются обрамить различными провокациями, разукрасить диверсиями и так далее. В этом случае реакция Путина весьма четкая, недвусмысленная и решительная. Но при этом президент Путин всегда был и остается сторонником диалога для решения тех проблем, которые стоят на повестке дня», – сказал Песков.
При этом он заявил, что ситуацию на Донбассе должны урегулировать сами украинцы, а Москва не является стороной конфликта. «Путин неоднократно говорил, что для того, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе, главное – это не диалог с Москвой, ибо Москва не является участницей этого конфликта. Это внутриукраинский конфликт, и его могут решить сами украинцы, если они будут говорить друг с другом», – сказал Песков.
Он также отрицательно ответил на уточняющий вопрос, означает ли это, что Россия не будет обсуждать ситуацию на Донбассе с Зеленским, если он возглавит Украину.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, война, переговоры
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