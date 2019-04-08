Порошенко может сделать Зеленскому предложение, от которого тот не откажется - Спиридонов

08.04.2019 17:45

Николай Спиридонов в интервью журналистам Новости Украины – From-UA заявил, что Петр Порошенко может сделать Зеленскому предложение, от которого тот не откажется. При этом политолог объяснил, что глава государства сможет воспользоваться в этой ситуации как «пряником», так и «кнутом», сообщает replyua.net.



По мнению Николая Спиридонова, Порошенко вполне может обратиться к Зеленскому с предложением, от которого тот не откажется. Для этого у президента в запасе есть разные инструменты - как «пряник», так и «кнут». Такую договоренность исключать нельзя. Если кандидаты договорятся, то Зеленский либо начнет «сливаться», неся откровенные глупости, или же вообще снять свою кандидатуру с выборов.



Если же говорить о «кнуте» - то это, в первую очередь, запугивание. Запугать можно как самого Зеленского, так и членов его семьи. Спиридонов подчеркнул, что это лишь предположение. Петр Порошенко действительно способен на все, в самом широком понимании данного выражения. Второй тур можно сравнить с боксерским поединком, в котором у одного из спортсменов явное преимущество по очкам. У второго боксера в таком бою есть только одна возможность победить - отправить соперника в нокаут. Порошенко тоже необходимо нокаутировать своего визави, поэтому он и ищет возможности для обострения ситуации. Напомним, ранее Александр Лукашенко спрогнозировал победу действующего президента во втором туре.