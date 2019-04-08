Порошенко заявил о глобальном изменении команды

08.04.2019 07:12

Действующий президент Украины Петр Порошенко озвучил резонансное сообщение, в котором поставил украинцев в известность о том, что он намерен существенным образом изменить состав своей команды, чтобы иметь возможность дальше проводить реформы в стране. Как пишет replyua.net, такое заявление Порошенко озвучил во время эфира, 7 апреля на телеканале «Украина».



В частности, он сказал: «Будут изменены основные вещи. Команда будет изменена. Будут привлечены молодые люди. Мы сейчас имеем огромное количество предложений, которые мы анализируем и которые будут представлены». Кандидат также заявил: «Будет существенным образом укреплена обороноспособность нашей страны. Мы будем продолжать реформирование, которое обеспечит экономический рост, а также поможет преодолеть бедность и обеспечить благосостояние украинских граждан».



В это же время гарант Конституции добавил: «Домой будут возвращены украинские пленные, которые сейчас незаконно содержаться в российских тюрьмах. Мы много шагов сделаем, которые значительным образом укрепят мир. Для меня это будет самым первым приоритетом».