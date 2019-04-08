Порошенко, Зеленский и ЦИК не могут согласовать время и место дебатов

08.04.2019 13:50

Официальные дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко за средства государственного бюджета должны проводиться в студии "Суспільного". Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Татьяна Слипачук, передает РБК-Украина.

Как сообщила Слипачук, в соответствии с законодательством дебаты кандидатов в президенты Зеленского и Порошенко за средства госбюджета должны состояться в студии "Суспільного" по адресу г. Киев, ул. Юрия Ильенко, 42.

В то же время Петр Порошенко и Владимир Зеленский заявили о намерении провести предвыборные дебаты на НСК "Олимпийский". Однако действующий глава государства предлагает дату 14 апреля, а его оппонент - 19 апреля 2019 года.