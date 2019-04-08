Приметы на 8 апреля: что категорически нельзя делать в день Благовеста

08.04.2019 10:45

8 апреля церковь отмечает День Благовеста Гавриила. Праздник считается продолжением прошедшего Благовещения, потому очень важен для людей. Приметы на 8 апреля предостерегают от глупостей и нечаянных опасностей.

Этот праздник почитается практически так же, как и Благовещение, поэтому приметы на 8 апреля нельзя игнорировать - они имеют сакральное значение, пишут Подробности.

Обычаи на 8 апреля

Архангел Гавриил принес Деве Марии Благую Весть о том, что она приведет в этот мир Спасителя, Сын Божьего. За это архангела в народе прозвали Благовестом - тем, кто принес Благую Весть. Поэтому День Благовеста по важности практически не уступает Благовещению.

Принято молиться архангелу Гавриилу. Он считался одним из самых великих воинов Небесного воинства, защитником и покровителей всех, кто попросил ангельской помощи.

Приметы на 8 апреля говорят, что работать в День Благовеста можно, но лучше не нужно, так как любые дела будут провальными, все будет валиться из рук, а важные проекты могут стать даже обреченными на крах. Поэтому сегодня нужно отдыхать, не начинать ничего нового, не покупать одежду, нельзя шить или вязать, так как время будет потрачено зря, ведь изделия окажутся неудачными. Любые переговоры, сделки и рабочие вопросы нужно отложить до следующего дня.

День Благовеста нужно провести в отдыхе и релаксе, можно уделить время медитации, спорту и йоге. Работать не возбраняется церковью, но это будет напрасно потраченное время, к тому же, дела могут привести еще и к печальным последствиям.

Приметы на 8 апреля