Россия закрывает Крымский мост

08.04.2019 14:40

Крымский (Керченский) мост в ближайшее время закрывается для проезда большегрузных автомобилей, передает Главред.

В качестве объяснения такой меры аннексировавшие полуостров россияне "запустили" версию об ожидаемой чрезвычайно сильной жаре в Крыму. На протяжении всего лета по Крымскому мосту будет запрещен проезд грузовых автомобилей массой более 12 тонн. Для перевозки грузов россияне предлагают воспользоваться паромом через Керченский пролив.К слову, изначально в крымских СМИ сообщали, что мост будет закрыт для большегрузного транспорта с 1 мая. Позднее появилось новое разъяснение - движение закроют с июня 2019-го, когда установятся температуры более +32 градусов по шкале Цельсия.

Источник: https://from-ua.com