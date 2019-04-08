Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Россия закрывает Крымский мост

08.04.2019 14:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Россия закрывает Крымский мост

Крымский (Керченский) мост в ближайшее время закрывается для проезда большегрузных автомобилей, передает Главред.

В качестве объяснения такой меры аннексировавшие полуостров россияне "запустили" версию об ожидаемой чрезвычайно сильной жаре в Крыму. На протяжении всего лета по Крымскому мосту будет запрещен проезд грузовых автомобилей массой более 12 тонн. Для перевозки грузов россияне предлагают воспользоваться паромом через Керченский пролив.К слову, изначально в крымских СМИ сообщали, что мост будет закрыт для большегрузного транспорта с 1 мая. Позднее появилось новое разъяснение - движение закроют с июня 2019-го, когда установятся температуры более +32 градусов по шкале Цельсия.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Крым, Керчь, мост
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх