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У берегов аннексированного Крыма произошло землетрясение
08.04.2019 09:16
В акватории Черного моря у берегов аннексированного Россией Крыма произошло землетрясение. Об этом сообщается на сайте Единой геофизической службы РАН.
Как стало известно, подземные толчки на глубине 10 км произошли 6 апреля, в первой половине дня. Толчки были зафиксированы у восточного побережья полуострова. Их магнитуда составила 3,8 баллов.
Ранее, в сентябре 2018 года из-за землетрясения в оккупированной Ялте из школы эвакуировали детей, тогда его магнитуда достигла 4.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Крым, землетрясение
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