У Порошенко согласились с "днем Д" Зеленского

08.04.2019 15:15

Президент Украины Петр Порошенко готов встретиться на дебатах с оппонентом во втором туре выборов Владимиром Зеленским как 14, так и 19 апреля, передает ТСН.

Об этом во время Согласительного совета председателей фракций и групп сказал председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.

Глава фракции Порошенко подчеркнул, что президент не только ждет Владимира Зеленского на дебатах, но и призывает его пройти проверку на наркотики в добровольной антидопинговой ассоциации VADA.

"Представьте, что приказ о пуске ракет будет отдавать человек под воздействием наркотиков. И как к нему будут относиться на международных переговорах, зная, что их визави под воздействием наркотиков", - сказал Герасимов.