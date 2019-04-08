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У Порошенко согласились с "днем Д" Зеленского

08.04.2019 15:15
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У Порошенко согласились с "днем Д" Зеленского

Президент Украины Петр Порошенко готов встретиться на дебатах с оппонентом во втором туре выборов Владимиром Зеленским как 14, так и 19 апреля, передает ТСН.
Об этом во время Согласительного совета председателей фракций и групп сказал председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.
Глава фракции Порошенко подчеркнул, что президент не только ждет Владимира Зеленского на дебатах, но и призывает его пройти проверку на наркотики в добровольной антидопинговой ассоциации VADA.
"Представьте, что приказ о пуске ракет будет отдавать человек под воздействием наркотиков. И как к нему будут относиться на международных переговорах, зная, что их визави под воздействием наркотиков", - сказал Герасимов.



Теги: Донбасс, выборы президента, дебаты
 
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