У Зеленского высказались о возвращении "ПриватБанка" Коломойскому

08.04.2019 13:20

Нет никакой юридической процедуры, согласно которой "ПриватБанк" могут отобрать у государства и вернуть олигарху Коломойскому.

Об этом рассказал экс-министр финансов Украины Александр Данилюк, который присоединился к команде Зеленского, передает "Диалог.UA".

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Владимир Зеленский не видит возможных причин, по которым государство должно вернуть "ПриватБанк" Коломойскому. Так, Данилюк твердо подчеркнул, что при возможной победе на выборах Владимира Зеленского "ПриватБанк" не будет возвращен экс-собственникам - бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

Также он подчеркнул, что был близко знаком с ситуацией вокруг "ПриватБанка" и понимает: возвращение банка экс-собственникам не произойдет, так как нет никакого юридического механизма для данного действия. Данилюк подчеркнул, что банк останется государственным и уйдет в частные руки лишь в случае его продажи. Он не стал комментировать возможную компенсацию Коломойскому за национализацию "Привата".

Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский могут вновь стать владельцами "Приватбанка" после отмены решения о национализации в Хозяйственном суде.



Источник: www.dialog.ua