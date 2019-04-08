Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

У Зеленского высказались о возвращении "ПриватБанка" Коломойскому

08.04.2019 13:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
У Зеленского высказались о возвращении "ПриватБанка" Коломойскому

Нет никакой юридической процедуры, согласно которой "ПриватБанк" могут отобрать у государства и вернуть олигарху Коломойскому.

Об этом рассказал экс-министр финансов Украины Александр Данилюк, который присоединился к команде Зеленского, передает "Диалог.UA".

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Владимир Зеленский не видит возможных причин, по которым государство должно вернуть "ПриватБанк" Коломойскому. Так, Данилюк твердо подчеркнул, что при возможной победе на выборах Владимира Зеленского "ПриватБанк" не будет возвращен экс-собственникам - бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

Также он подчеркнул, что был близко знаком с ситуацией вокруг "ПриватБанка" и понимает: возвращение банка экс-собственникам не произойдет, так как нет никакого юридического механизма для данного действия. Данилюк подчеркнул, что банк останется государственным и уйдет в частные руки лишь в случае его продажи. Он не стал комментировать возможную компенсацию Коломойскому за национализацию "Привата".

Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский могут вновь стать владельцами "Приватбанка" после отмены решения о национализации в Хозяйственном суде.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, ПриватБанк, Коломойский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх