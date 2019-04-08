- В Украину летит элитный спецназ США: названа причина внезапного решение Пентагона18:14
- Весенний загул: сколько выходных получат украинцы на Пасху и майские праздники17:27
- Новый закон: украинцев будут проверять по квартирам и домам16:51
- Экс-министр объяснил, что грозит Украине в случае победы Порошенко16:33
- Лукашенко назвал победителя выборов в Украине15:53
- Кремль не планирует вести диалог с Зеленским15:30
- Ляшко объяснил, почему не поддержит ни Порошенко, ни Зеленского12:29
- Букмекеры считают Зеленского победителем второго тура президентских выборов22:15
- «Мэр» Горловки стал «президентом»21:34
- На Донбассе из-за обстрела боевиков поврежден газопровод высокого давления21:15
В Луганске трагедия в школе: целый класс потерял сознание, десятки госпитализированных
Инцидент с детьми случился на линейке сегодня, 8 апреля. Плохо стало детям старших классов.
О ЧП стало известно из соцсетей. Там рассказали, что в школе №27 Луганска потеряли сознание сразу 26 учеников, передает "Диалог.UA" со ссылкой на "Российский Диалог". Родители считают, что дети отравились газом, однако пожара в учебном заведении не было. Часть детей госпитализировали, школу полностью эвакуировали.
В пик инцидента в соцсетях писали сообщения, чтобы всех детей из школы забрали, несмотря на резонанс ни МЧС "ЛНР" и "власти" Луганска произошедшее никак пока не прокомментировали.
"Вот переписываюсь с детьми, пожара нет и не было + МЧС сказали: газ не горючий", "От баллончика в обморок не падают, еще и всем классом. Странно как-то", - отметили жители Луганска.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, Луганск, школа, газ
- Президент обругал министра, обручил три пары,а также задумал связать дорогой Донецк и Луганск
- В Донбассе газовый голод
- В Луганске началась забастовка шахтостроителей
- Ситуация в Луганске: наблюдатели СММ ОБСЕ рассказали о происшедшем
- Что ждет украинцев в 2009 году
- Янукович пообещал продолжить евроинтеграцию
- КПВВ «Марьинка» возобновит свою работу 10 апреля 21:18
- Россия отработала танковый прорыв в 80 км от границы с Донецкой областью: кадры с бронетехникой из РФ20:49
- Потери противника уточняются: в штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе20:22
- Главарь «ДНР», Денис Пушилин, пожаловался на «тернистый путь» в Россию19:49
- ВСУ ликвидировали российского наемника Якута - "груз 200" с телом боевика отправляется в Саху19:20
- Подразделения НВФ за сутки понесли большие потери: названы цифры18:47
- Прощальная записка несовершеннолетнего мариупольца мобилизовала патрульные наряды17:51
- В «ДНР» осудили «шпиона»17:07
- В Мариуполе подростка спасли от самоубийства. ВИДЕО16:16
- Кремль не планирует вести диалог с Зеленским15:30
- КПВВ «Марьинка» возобновит свою работу 10 апреля 21:18
- Россия отработала танковый прорыв в 80 км от границы с Донецкой областью: кадры с бронетехникой из РФ20:49
- Потери противника уточняются: в штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе20:22
- Главарь «ДНР», Денис Пушилин, пожаловался на «тернистый путь» в Россию19:49
- ВСУ ликвидировали российского наемника Якута - "груз 200" с телом боевика отправляется в Саху19:20
- Подразделения НВФ за сутки понесли большие потери: названы цифры18:47
- В Украину летит элитный спецназ США: названа причина внезапного решение Пентагона18:14
- Прощальная записка несовершеннолетнего мариупольца мобилизовала патрульные наряды17:51
- Весенний загул: сколько выходных получат украинцы на Пасху и майские праздники17:27
- В «ДНР» осудили «шпиона»17:07
- Новый закон: украинцев будут проверять по квартирам и домам16:51
- Экс-министр объяснил, что грозит Украине в случае победы Порошенко16:33
- Нет врачей, зарплат и муки: жители "Л/ДНР" пожаловались на нищенскую жизнь14:31
- Опасные отеки: причины появления и способы лечения22:39
- Стальные нервы: кто из знаков Зодиака непробиваемый20:38
- Как быстро похудеть без диет: советы экспертов19:30
- Аллергологи предупреждают о повышенной концентрации пыльцы в воздухе15:45
- Доступное правосудие: бесплатная правовая помощь для всех15:30
- Ученые создали биопринтер, затягивающй раны10:14
- Врачи рассказали, после каких вещей нужно мыть руки10:01
- "Совок и безнадега", - оккупанты согнали весь Донецк отмечать 5-летнюю годовщину оккупации: депрессивные кадры
- В Макеевке 15-летняя девочка спрыгнула с крыши многоэтажки из-за конфликта с друзьями. ВИДЕО
- В Луганске показали настоящее лицо "защитников" Донбасса: "отдыхающий" террорист ничуть не стеснялся. ВИДЕО
- В «МЧС ДНР» назвали кладбища Донецка, закрытые для посещения
- Боевики создали "армагеддон" на линии разграничения: блокпосты "Гнутово" и "Марьинка" закрыты
- Вхождение "ДНР" в состав России: названа дата возможного референдума о присоединении Донбасса к РФ
- В Луганске трагедия в школе: целый класс потерял сознание, десятки госпитализированных
- Россия закрывает Крымский мост
- "Теперь Кремль может раздать российские паспорта в "Л/ДНР" с легким сердцем", - названа причина
- Опубликовано фото с могилы боевика, ликвидированного снайпером на Донбассе