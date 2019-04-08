В Луганске загорелась маршрутка с пассажирами: пострадала женщина

08.04.2019 17:30

В неподконтрольном Украине Луганске на ходу загорелась маршрутка № 132 с пассажирами, в результате чего пострадала женщина. Об этом сообщает «пресс-служба МЧС ЛНР».

По данным «ведомства», сегодня около 10:00 возле 10-той поликлиники загорелось маршрутное такси. По информации, пассажиры и водитель самостоятельно покинули салон машины. При этом 51-летнюю женщину с диагнозом «термический ожог лица, реакция на стресс» бригада скорой помощи госпитализировала в больницу.

В «МЧС ЛНР» уточнили, что огонь уничтожил «Газель». Выяснилось, что причиной возгорания является короткое замыкание электропроводки.

В то же время, сам водитель сообщил, что он остановился, чтобы забрать пассажиров. В этот момент он увидел дым из-под капота, выбежал на улицу отключить аккумулятор. Когда мужчина перекрывал газовые баллоны, огонь из кабины перекинулся в салон.

Источник: https://donpress.com