В Москве назвали главное условие для переговоров Зеленского и Путина

08.04.2019 16:20

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о готовности встретиться с Владимиром Путиным.



По словам Пескова, что в случае победы на выборах Владимиру Зеленскому для мира в Донбассе нужно вести диалог не с Москвой, поскольку это «внутриукраинский конфликт».

«Вы знаете, что, собственно, президент Путин с самого начала этой истории, он был и оставался сторонником серединного диалога. Кроме того, президент Путин неоднократно говорил, что для того, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе, главное — это не диалог с Москвой, ибо Москва не является стороной этого конфликта. Это внутриукраинский конфликт. Этот конфликт могут решить сами украинцы, если начнут говорить», — заявил Песков.

Также представитель Кремля добавил, что это не означает, что переговоры по этому вопросу между Москвой и Киевом не будут проводиться.

«Вовсе не значит. Вы знаете, в целом Путин всегда открыт для диалога, за исключением тех ситуаций, когда этот диалог пытаются обрамить различными провокациями, пытаются разукрасить диверсиями. В этом случае реакция Путина весьма четкая и недвусмысленная и решительная, но президент Путин всегда был и остается сторонником диалога для решения тех проблем, которые стоят на повестке дня», — подчеркнул он.

Источник: https://donpress.com