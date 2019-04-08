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В ПАСЕ подготовили план снятия санкций с российской делегации
Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы утвердило срочные дебаты, во время которых депутатам предложат подготовить доклад с целью лишения ПАСЕ права налагать санкции на РФ.
Об этом стало известно «Европейской правде».
Подготовить доклад о перераспределении полномочий в Совете Европы в ходе дебатов должны будут предложить социалистка Лилиан Мори Паскье, а также лидер группы «Объединенные левые», нидерландский парламентарий Тини Кокс, которого считают главным лоббистом интересов Москвы в ПАСЕ.
На текущий момент Кокс подготовил проект резолюции, главной целью которого является лишение ПАСЕ права налагать санкции на Российскую Федерацию. Решение о срочных дебатах еще не окончательное, его должны утвердить в сессионном зале. Не исключается, что депутаты ПАСЕ обжалуют данное решение.
Как известно, Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года – сразу после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе, 28 января 2015 года ассамблея продлила санкции. В знак протеста делегация РФ заявила, что приостанавливает свои контакты с ПАСЕ.
29 июня 2018 года бюро ПАСЕ по итогам заседания в Страсбурге приняло решение о срочной разработке решения, которое позволит вернуть российскую делегацию к работе в ассамблее благодаря изменениям правил и процедур ассамблеи.
Теги: Россия, Донбасс, ПАСЕ, санкции
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