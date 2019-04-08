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Зеленский попросил предоставить ему государственную охрану

08.04.2019 16:38
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В штабе шоумена и кандидата на президентскую должность Владимира Зеленского подали обращение в Министерство внутренних дел по поводу обеспечения кандидата охраной. Как передает replyua.net сор ссылкой на «Интерфакс», об этом на сегодняшнем брифинге в Киеве заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко.

«До первого тура, в период агитации, мы осуществляли охрану девятерых кандидатов в президенты. На сегодняшний день о такой охране обратился штаб кандидата в президенты Зеленского, который будет в списке бюллетеней при повторном голосовании», - сказал Варченко. Он также добавил, что Нацполиция взаимодействует со всеми штабами кандидатов в президенты, поскольку задача правоохранительных органов - обеспечить коммуникацию со всеми субъектами избирательного процесса.

Стоит напомнить, что ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что восемь кандидатов в президенты обратились в полицию с просьбой о предоставлении им охраны.



Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, охрана , выборы президента
 
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