Ляшко объяснил, почему не поддержит ни Порошенко, ни Зеленского

09.04.2019 12:29

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко не будет поддерживать во втором туре президентских выборов ни действующего главу государства Петра Порошенко, ни украинского комика Владимира Зеленского Об этом он заявил сегодня на заседании парламента, пишет ДонПресс.

В частности, Ляшко отметил:

«Посмотрите, во что превратились сегодня президентские выборы. В цирк. Кандидаты, которые претендуют на то, чтобы руководить 45 миллионной страной, чем они соревнуются? Ни программами, ни идеями, ни путями развития, а анализами».

Кроме того, политик добавил, что простым украинцам не интересно, какие именно анализы у кандидатов в президенты. Ляшко уточнил:

«Они хотят от президента и власти сильной экономики, рабочих мест, достойного уровня жизни. А вместо этого получают цирк и профанацию… Измельчали эти кандидаты, это политические пигмеи, которые могут соревноваться только анализами».

В связи с этим лидер Радикальной партии подчеркнул:

«Поэтому ни я, ни наша команда не поддерживаем ни одного кандидата из тех, которые есть».