Лукашенко назвал победителя выборов в Украине

09.04.2019 15:53

Как информирует replyua.net, популярный политолог Евгений Магда опубликовал подборку самых главных новостей 8 апреля.

Согласно ей, Александр Лукашенко считает, что победителем президентских выборов в Украине станет Петр Порошенко.