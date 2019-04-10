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«Будем заявлять о правах на русский язык!»: в команде комика Зеленского раскрыли истинные планы

10.04.2019 12:15
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«Будем заявлять о правах на русский язык!»: в команде комика Зеленского раскрыли истинные планы

Украина имеет свои права на русский язык. Как передает replyua.net, об этом в комментариях в соцсети Facebook написал один из представителей команды комика Владимира Зеленского Александр Харебин. Он считает, что только страна-оккупант способна делить страну на украино- и русскоговорящих.

«Моя точка зрения на протяжении многих лет заключалась в следующем. У Украины есть собственные права на русский язык. И они будут заявлены», - представил свою позицию член команды Зеленского. Соответственно, он ответил на комментарий одного из пользователей о том, почему в интервью Владимир Зеленский сказал, что в Украине есть давление на русский язык.

«Русскоговорящие украинцы – они являются украинцами? Активное деление страны на тех, кто разговаривает на украинском и тех, кто на русском – это о какой Украине? О единой и родной для всех или какой-то другой? Как раз эти тезисы, словно по инструкции из России, страны оккупанта, на сегодняшний день в предвыборной лихорадке транслируют нынешние украинские чиновники и власть», – ответил Харебин.



Теги: Донбасс, русский язык, Владимир Зеленский, выборы президента
 
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