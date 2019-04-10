- «Зе!Команда»: Мы запустили самый большой в Украине волонтёрский контакт-центр22:42
- ВСУ получат недосягаемый для врага радар, который не пропустит даже "мелких" снарядов 21:00
- Победу Владимира Зеленского можно объяснить надеждой украинцев на перемены - Сыроид20:48
- В штабе президента Петра Порошенко назвали точное время проведения дебатов20:31
- Украинцам назвали новую сумму прожиточного минимума20:15
- У Зеленского окончательно определились с дебатами: что известно?20:00
- В оккупированный Луганск вернулось украинское телевидение19:45
- С ручной кладью выше 50 кг перестанут пускать в поезда19:15
- «Говорить уже не о чем»: у Зеленского сделали жесткое заявление по дебатам с Порошенко18:55
- В Украине разрешили вместо кассовых аппаратов использовать планшеты и смартфоны18:20
«Говорить уже не о чем»: у Зеленского сделали жесткое заявление по дебатам с Порошенко
Представители Владимира Зеленского рассказали о том, какую стратегию кандидат в президенты выбрал для своих предстоящих дебатов с Петром Порошенко
Один из членов команды Зеленского рассказал о том, что шоумен тщательно готовится к «словесному спаррингу» с действующим президентом, так как понимает, что Порошенко – сильный и опытный оратор. При этом подчеркивается, что Зеленский не планирует вступать с ним в дискуссию, так как считает, что обсуждать с Порошенко больше нечего.
Вместо этого Зеленский собирается использовать дебаты для того, чтобы представить себя избирателям.
«Он не будет дискутировать с Порошенко, говорить уже не о чем. Вова только хочет презентовать себя избирателям как серьезного и молодого политика», — рассказал член команды Зеленского.
Кроме того, в соцсетях появилась информация о том, что у команды лидера студии «Квартал 95» якобы есть компромат на Петра Порошенко, который они собираются обнародовать во время дебатов. Те, кто распространяют эту информацию, ссылаются на источники в штабе Зеленского.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в команде кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского опровергли важную информацию.
Она касается назначений на различные должности, которые Зеленский якобы уже урегулировал.
«Обращаем ваше внимание, что эти сообщения основаны на домыслах и предположениях. Никаких кадровых решений в команде Владимира Зеленского не принимали. Более того, они не будут кулуарными, ведь недаром мы спрашивали украинцев, кого они хотели бы видеть на ключевых должностях», — говорится в сообщении.
По их словам, сейчас идет процесс анализа и отбора кандидатур для назначения на государственные посты, находящиеся в компетенции президента. Кандидатов будет объявлено до голосования во втором туре, как и обещал Зеленский.
«Мы не исключаем, что в тех или иных претендентов могут быть замечания, ведь идеальных людей не существует », — заявили в Зе! команде.
Отмечается, что любые прогнозы относительно персонального состава команды, обнародование любых фамилий в связи с должностями преждевременно. Команда Зеленского и его представители не делают таких предположений ни публично, ни конфиденциально.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, выборы президента, дебаты, Порошенко
- ВСУ получат недосягаемый для врага радар, который не пропустит даже "мелких" снарядов 21:00
- В оккупированный Луганск вернулось украинское телевидение19:45
- «По схеме Медведчука»: Ходаковский прогнозирует «заталкивание» Донбасса в Украину15:10
- Хватает денег только на еду: Стало известно, как живут переселенцы14:37
- Политолог прокомментировал предложение Медведчука по «Л/ДНР»: «У меня плохая новость»14:20
- ГПСУ: Все КПВВ в Донбассе работают в штатном режиме13:30
- КПВВ "Марьинка" снова работает10:30
- «А как же Крым?»: Виктор Медведчук озвучил условия для ликвидации «ЛДНР»09:00
- Л/ДНР готовы вернуться в состав Украины07:21
- «Акации» готовы расцвести «огненными цветами»: ВСУ проводят учения артиллеристов 22:41
- «Зе!Команда»: Мы запустили самый большой в Украине волонтёрский контакт-центр22:42
- Как мужчина проверяет женщину на верность по знаку Зодиака22:17
- Медики рассказали, полезно ли спать при свете21:45
- Disney представила новый трейлер «Короля Льва»21:30
- ВСУ получат недосягаемый для врага радар, который не пропустит даже "мелких" снарядов 21:00
- Победу Владимира Зеленского можно объяснить надеждой украинцев на перемены - Сыроид20:48
- В штабе президента Петра Порошенко назвали точное время проведения дебатов20:31
- Украинцам назвали новую сумму прожиточного минимума20:15
- У Зеленского окончательно определились с дебатами: что известно?20:00
- В оккупированный Луганск вернулось украинское телевидение19:45
- Как мужчина проверяет женщину на верность по знаку Зодиака22:17
- Медики рассказали, полезно ли спать при свете21:45
- Врачи объяснили, чем грозит постоянное недосыпание18:38
- Стало известно, какие болезни может вызвать пыль15:25
- Супрун назвала самый вредный и полезный напиток12:46
- Названы причины раннего появления седых волос09:47
- 4 фактора везения08:45
- Как сохранить молодость без вмешательства врачей08:00
- Медреформа: что делать, если врач не приходит на вызов07:47
- Новый закон: украинцев будут проверять по квартирам и домам16:51
- Л/ДНР готовы вернуться в состав Украины
- ВСУ подступаются к Донецку: стало известно о важном продвижении украинских бойцов
- В Луганске трагедия в школе: целый класс потерял сознание, десятки госпитализированных
- Россия закрывает Крымский мост
- Команда Зеленского заявила о готовящемся преступлении: обращение к украинцам. ВИДЕО
- Новый закон: украинцев будут проверять по квартирам и домам
- «Мы все украинцы»: Зеленский поразил заявлением о «ЛДНР», «ждем и любим»
- На Донбассе убит "ДНРовец" Манченко, завербованный в ряды террористов в 17 лет
- "Полный беспредел! Мы тут выживаем..." - жители Луганска рассказали, как боевики убивают город
- Как быстро похудеть без диет: советы экспертов