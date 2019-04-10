«Говорить уже не о чем»: у Зеленского сделали жесткое заявление по дебатам с Порошенко

10.04.2019 18:55

Представители Владимира Зеленского рассказали о том, какую стратегию кандидат в президенты выбрал для своих предстоящих дебатов с Петром Порошенко

Один из членов команды Зеленского рассказал о том, что шоумен тщательно готовится к «словесному спаррингу» с действующим президентом, так как понимает, что Порошенко – сильный и опытный оратор. При этом подчеркивается, что Зеленский не планирует вступать с ним в дискуссию, так как считает, что обсуждать с Порошенко больше нечего.

Вместо этого Зеленский собирается использовать дебаты для того, чтобы представить себя избирателям.

«Он не будет дискутировать с Порошенко, говорить уже не о чем. Вова только хочет презентовать себя избирателям как серьезного и молодого политика», — рассказал член команды Зеленского.

Кроме того, в соцсетях появилась информация о том, что у команды лидера студии «Квартал 95» якобы есть компромат на Петра Порошенко, который они собираются обнародовать во время дебатов. Те, кто распространяют эту информацию, ссылаются на источники в штабе Зеленского.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в команде кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского опровергли важную информацию.

Она касается назначений на различные должности, которые Зеленский якобы уже урегулировал.

«Обращаем ваше внимание, что эти сообщения основаны на домыслах и предположениях. Никаких кадровых решений в команде Владимира Зеленского не принимали. Более того, они не будут кулуарными, ведь недаром мы спрашивали украинцев, кого они хотели бы видеть на ключевых должностях», — говорится в сообщении.

По их словам, сейчас идет процесс анализа и отбора кандидатур для назначения на государственные посты, находящиеся в компетенции президента. Кандидатов будет объявлено до голосования во втором туре, как и обещал Зеленский.

«Мы не исключаем, что в тех или иных претендентов могут быть замечания, ведь идеальных людей не существует », — заявили в Зе! команде.

Отмечается, что любые прогнозы относительно персонального состава команды, обнародование любых фамилий в связи с должностями преждевременно. Команда Зеленского и его представители не делают таких предположений ни публично, ни конфиденциально.

Источник: https://politeka.net