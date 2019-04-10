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Крымский мост будет закрыт: стали известны громкие подробности
Уже с 1 мая движение по Крымскому мосту будет перекрыто. Как передает replyua.net, Ассоциация грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма получает обращения владельцев автомобилей, сообщающих о неожиданном появлении табличек с указанием о скором прекращении движения, информируют СМИ России.
«Перевозчики утверждают, что по ту сторону моста были заметны информационные таблички, и инспекторы ГИБДД предупреждали их, что будет закрытие моста, и даже о том, что вновь мобилизуются паромы. У нас была масса обращений», — рассказал руководитель ассоциации Анатолий Цуркин. Тем временем, водители говорят, что движение по мосту закроют на всё лето. Автомобилисты и перевозчики таким решением шокированы, так как, если движение на Крымском мосту будет закрыто, им придётся пользоваться паромами, а это чревато огромными финансовыми потерям.
Российские СМИ изначально сообщали, что мост закроют только для большегрузного транспорта. Но позже распространили новое разъяснение — движение закроют с июня 2019-го, когда столбики термометра покажут +32 градусов по шкале Цельсия.
Теги: Донбасс, Крым, закрытие, мост
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