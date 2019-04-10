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С ручной кладью выше 50 кг перестанут пускать в поезда
С 9 апреля пассажиры больше не смогут перевозить ручную кладь, вес которой превышает 50 кг. Соответствующий приказ от 1 февраля 2019 года № 74 был зарегистрирован в Минюсте.
В соответствии с приказом, пассажир имеет право перевозить ручную кладь во всех категориях вагонов и поездов общим весом до 50 кг. Ручная кладь до 36 кг включительно перевозится бесплатно, превышение до 14 кг оплачивается по тарифу перевозки багажа. Ручная кладь, общий вес которой превышает 50 кг, к перевозке в пассажирских вагонах не допускается.
Приказ был принят с целью приведения Правил перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом в соответствие с Законом «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине».
В ведомстве также уточнили, что лица, сопровождающие лиц с инвалидностью I группы и детей с инвалидностью, могут пользоваться льготой только при сопровождении лиц с инвалидностью.
Разрешается оформление льготного проездного документа только для сопровождающего, если возраст ребенка с инвалидностью меньше 6 лет и ребенок направляется с сопровождающим без занятия отдельного места.
В частности, приказом:
- совершенствуются нормы и положения об обслуживании пассажиров в сфере железнодорожных перевозок;
- упорядочиваются вопросы проезда пассажиров с пересадкой в согласованных поездах, порядок оформления проезда со скидкой в поездах категории "Інтерсіті+" (при проезде в поезде категории "Інтерсіті+" (ИС+) проверка проездных и перевозочных документов, документов, удостоверяющих личность, и документов, дающих право на льготы, может осуществляться после посадки пассажиров в поезд. В поездах категорий "Інтерсіті" и "Інтерсіті+" перевозку велосипедов не разрешат при отсутствии технических условий (мест) для их расположения в вагоне);
- устанавливается порядок использования мест в вагонах с купе закрытого типа, оборудованных трансформируемой мебелью;
- регулируются вопросы относительно порядка оформления льготных и приобретенных за полную стоимость проездных документов для лиц, сопровождающих лиц с инвалидностью I группы, и детей с инвалидностью во внутреннем и пригородном сообщениях;
- упорядочиваются вопросы о проверке проездных (электронных) документов и документов, удостоверяющих личность, а также документов, дающих право на льготный проезд, во время посадки и следования пассажиров в поездах;
- уточняется порядок переоформления проездных документов детских, групповых и оформленных по безналичному расчету и оплаченных платежными картами, оформленных через электронные каналы связи;
- регулируется плата за услуги (комиссионный сбор);
- приводится в соответствие с законодательством порядок транспортного обслуживания льготных категорий граждан;
- регулируется вопрос порядка расположения и перевозки в пассажирских поездах ручной поклажи, велосипедов, мелких комнатных животных, собак, комнатных декоративных птиц;
- приводятся в соответствие с законодательством положения в части усиления контроля перевозок и обслуживания пассажиров в поездах, на вокзалах и в других местах обслуживания, условий перевозки;
- упорядочиваются положения об условиях возврата неиспользованных проездных документов, устанавливается порядок расчета в случае возврата платежей в случае прерывания поездки пассажиром по вине перевозчика;
- прописываются условия и порядок оформления проезда пассажиров и перевозки ручной поклажи в поездах пригородного сообщения;
- определяются критерии уровня сервисного обслуживания в пассажирских поездах.
Источник: https://mrpl.city
Теги: Донбасс, поезд, Укрзализниця, правила, перевозка
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