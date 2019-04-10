Самый популярный блогер РФ: "Украина, наш "младший брат", нас обошла, она вырвалась, а мы все еще в песочнице"

10.04.2019 08:30

​Выборы в Украине, честные и демократические, показали, какая огромная пропасть между ней и РФ.

Украина вырвалась вперед, оставив Россию далеко позади. С громким комментарием по поводу выборов в Украине выступил один из самых популярных блогеров России, известный как Сталингулаг, передает "Диалог.UA". Сталингулаг обратил внимание на бешеный ажиотаж вокруг украинских выборов в российском сегменте соцсетей.



"Видно, как наши люди истосковались по открытой политической борьбе. Когда от твоего голоса зависит будущее страны - это не издевательская лицемерная речевка пропагандистов, а действительность, в которую со стороны трудно поверить. Как и невозможно представить, что голосовать можно не только за главного кандидата и обслуживающий его персонал, а выбирать из всей палитры политических цветов, от карикатурных картонных голов до абсолютно новых персонажей", - отметил блогер. Последние 20 лет, что Владимир Путин сидит у власти, граждане РФ этого лишены.



"Российская власть всегда воспринимала Украину как младшего брата, вот "младший" на глазах экстерном закончил школу и поступил в университет с по-настоящему демократическими принципами, пока "старший" продолжает раздуваться от наивной детской важности, сидя в песочнице, вылепливая конструкции, рушащиеся слабыми порывами ветра", - высказал сожаление Сталингулаг.



Источник: www.dialog.ua