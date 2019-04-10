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Скандальную «Стену» Яценюка снова строят на границе с РФ: сколько денег уже потрачено
Как сообщали украинские СМИ, с 1 апреля возобновились активные работы по инженерно-техническому оснащению украинско-российской границы
Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян рассказал, к 2019 году на строительство фортификационных сооружений на границе между Украиной и Россией (проект «Стена») потрачено 1,3 млрд гривен, а работы выполнены на 30%.
Средства выделяются из государственной программы «Мероприятия по инженерно-техническому обустройству границы» и некоторых других источников.
В целом смета проекта составила 4 млрд гривен и завершить строительство планировали к 2018 году, однако из-за задержек с финансированием дата окончания перенесена на 2021 год.
Олег Слободян рассказывает, что инженерные работы начали проводиться в Харьковской и Луганской областях на тех участках, где позволяет состояние почвы еще с 1 марта.
Проект «Стена» выполняют более 10 предприятий-генподрядчиков, и некоторые из них фигурируют в уголовных производствах Военной прокуратуры, Генпрокуратуры и НАБУ.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Яценюк, граница, стена
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