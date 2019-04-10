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У Зеленского озвучили шаги, которые будут сделаны после победы на выборах
Команда Владимира Зеленского озвучила шаги, которые будут сделаны в первую очередь в случае, если их кандидат одержит победу на выборах. Направлены они на решение как внешних, так и внутренних проблем, сообщает replyua.net со ссылкой на ЛИГА.Нет.
В команде Владимира Зеленского обнародовали шаги, которые будут сделаны в первую очередь после победы на выборах. Это, в частности, намерение привлечь к «нормандскому формату» еще две страны - Соединенные Штаты и Великобританию. Кроме того, в парламент буде внесен законопроект о медиации. Военную мощь страны планируется усилить, убрав конкуренцию между Генштабом и Министерством обороны. Правда, как именно это будет сделано, пока не сообщается.
Также в парламент собираются внести пакет законопроектов, направленных на улучшение ситуации в экономике. Среди инструментов, предлагаемых командой Зеленского - налог на выведенный капитал и 5-процентная налоговая амнистия, которую предлагается запустить в следующем году. Кроме того, один из законопроектов инициирует создание в стране Службы финансовых расследований. Среди предложенных командой Зеленского шагов также стоит отметить пакет законопроектов о народовластии, налаживание сотрудничества с парламентом, и реформирование Администрации президента с устранением кураторов. Напомним, ранее Юрий Касьянов объяснил, почему Зеленский лучше для страны, чем Порошенко.
Теги: политика, Донбасс, Владимир Зеленский, голосование, выборы президента
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