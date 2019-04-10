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Украинцам назвали новую сумму прожиточного минимума
В Украине вскоре сделают перерасчет прожиточного минимума. Вместе с тем вырастут минимальные пенсии, некоторые штрафы, зарплаты чиновников, алименты и даже налог на недвижимость, пишет Политека.
Такое новшество предусмотрено принятым законодательством, а грядущая индексация позволит компенсировать рост цен.
«Для первой группы плательщиков единого налога ставка устанавливается в пределах 10% прожиточного минимума», — говорится в ст. 293 Налогового кодекса.
Так, до 1 июля показатель прожиточного минимума для работоспособного составляет 1853 грн, а ставка — 185,3 грн. После первого июля прожиточный минимум составит 1963 грн, а ставка – 196,3 грн.
От прожиточного минимума также зависит и размер налоговой социальной льготы. По закону, украинец, который получает не больше прожиточного минимума для трудоспособного, имеет право платить только часть налогов. Так, доход, с которого платится взнос, уменьшается как минимум на 50% прожиточного минимума.
На данный момент это больше 459 тыс. грн. После повышения индексации пропорционально увеличатся и штрафы. Стоит отметить, что размер штрафов считают исходят из размера ПМ по состоянию на начало года, поэтому суммы увеличатся с опозданием почти на полгода.
От размера прожиточного минимума также зависит разовая материальная помощь украинцам, которых призывают на срочную службу в армию (она составляет два ПМ) и минимальный размер алиментов.
Менее двух миллионов украинцев получают минимальную пенсию. До пересчета прожиточного минимума украинцы старше 60 лет должны получать не меньше 1497 грн. А с 1 июля эта сумма увеличится до 1564 грн.
Даже после повышения реальный размер прожиточного минимума в Украине значительно выше расчетного. По закону Министерство социальной политики ежемесячно должно пересчитывать ПМ по актуальным ценам. И согласно последним данным, чтобы обеспечить ребенка возрастом до 6 лет минимальным набором товаров и услуг, понадобится как минимум 3 354 грн в месяц, на ребенка старше 6 лет — 4 107 грн, на работоспособного — 4 566 грн, а на пенсионера — 3 017 грн.
С начала 2019 г. в стране должен был заработать второй уровень пенсионной системы, суть которого состоит в том, что каждый украинец (или работодатель от его имени) из зарплаты будет отчислять определенную сумму на государственный счет, с которого на пенсии можно будет получать дополнительные выплаты.
Но запуск накопительной системы снова переносится.
Также с 1 января надбавку к пенсиям получили бывшие военные. Как разъяснил министр соцполитики Андрей Рева, пенсии увеличат в среднем на 25%.
По словам чиновника, в стране около 550 тыс. пенсионеров-силовиков, а средняя их пенсия — 4900 грн, поэтому надбавка составит 1225 грн.
Не стоит забывать, что в стране также запланировано ежегодное повышение пенсий, с учетом инфляции и роста зарплат. Ежегодное повышение проводится в автоматическом режиме. Как говорят в Минсоцполитики, повышение будет происходить по единым подходам и составит 50% от роста средней зарплаты плюс 50% от увеличения уровня инфляции.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, прожиточный минимум
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