В штабе Зеленского назвали имена его экспертов, представителей и советников

10.04.2019 08:15

В штабе украинского шоумена и кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского назвали имена его основных экспертов, советников и представителей. Соответствующую информацию дали в пресс-службе Зеленского.

В пресс-службе отметили:

«Приглашаем представителей СМИ задавать профильные вопросы экспертам, советникам и представителям Зе! Команды».

Как стало известно, советниками шоумена являются экс-министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичюс, экс-министр финансов Александр Данилюк и экс-заместитель министра юстиции Украины Руслан Рябошапка.

В то же время, представителями Зеленского являются Дмитрий Разумков — пресс-секретарь по вопросам хода избирательной кампании и эксперт по общеполитическим вопросам, руководитель ООО «95 квартал» Иван Баканов — председатель предвыборного штаба Владимира Зеленского, идеолог партии «Слуга народа» Руслан Стефанчук, мотивационный представитель Александр Корниенко — координатор Зе! Команды, Михаил Федоров — координатор диджитал направления Зе! Команды. Также представителем Зе! Команды стал Святослав Юраш.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что экспертом штаба Зеленского по вопросам образования и науки стал Сергей Бабак, экспертом по правовым вопросам является Ирина Венедиктова, эксперт по внедрению системы E-government и народовластия — заведующий кафедрой права Киевского национального лингвистического университета Александр Мережко, эксперт по вопросам налогообложения, публичных финансов, банковского права — профессор юридического факультета КНУ им. Тараса Шевченко Даниил Гетманцев, эксперт по вопросам информационной и языковой политики и общеполитических вопросов — политический консультант Александр Харебин, эксперт по вопросам транспорта и инфраструктуры — бывший первый заместитель министра инфраструктуры Владимир Шульмейстер.

Также, стало известно, что экспертом по вопросам экологии и правовых вопросов является юрист Олег Бондаренко, эксперт по вопросам местного и регионального развития — основатель и руководитель Школы мэров Руслан Рохов. Отмечен среди экспертов и юрист Вадим Галайчук.

Источник: https://donpress.com