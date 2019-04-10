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В штабе Зеленского рассказали о семерке серых кардиналов
10.04.2019 13:45
В штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского рассказали, что на решение о старте президентской кампании повлияли семь человек, которые, как правило, стараются избегать публичности. Они продолжают управлять штабом во время предвыборной гонки.
«В близкое окружение Владимира Александровича входят бизнес-партнеры Борис и Сергей Шефиры, сценарист Юрий Костюк, кинорежиссеры Алексей Кирющенко и Кирилл Тимошенко, юрист Руслан Стефанчук и адвокат близкий к Игорю Коломойскому Андрей Богдан», — сообщили в команде «Зе».
Оказывается, серые кардиналы консультируют Зеленского по всем вопросам. Однако пока неизвестно, какие именно должности они могут занять в случае победы Зеленского на выборах.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, выборы президента
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