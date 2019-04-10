«Всех вернем. Обязательно! Я вас не подведу!» Владимир Зеленский записал мощное видео, адресованное ВСУ

10.04.2019 07:31

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский опубликовал в сети новое видео, в котором обратился к украинским военным, пообещав всех пленных вернуть домой, передает replyua.net.

Мощный ролик появился на его личной странице в «Инстагарм». «Я хочу поблагодарить наших военных, каждого из вас. Спасибо за поддержку! Вы для меня, для каждого украинца настоящие герои, герои не из фильмов, не из книг, а реальные герои, которые защищают свободу и демократию Украины… Благодарю всех – от Широкино до Станицы Луганской, каждого патриота», — сказал Зеленский.



«Спасибо всем, кто защищает Украину, как на фронте, так и в тылу. Наши нацгвардейцы, наши летчики, наши моряки, наши пленные. Каждого помнив. Всех вернем. Обязательно! Я вас не подведу!» — сказал кандидат в президенты. Кроме Зеленского, в видео снялись его коллеги по сцене Евгений Кошевой и Александр Пикалов. «Бой мы выиграли в 1 туре. А победу отстоим, чего бы нам этого не стоило! Наша ЗеКоманда лучшая за всю историю независимой Украины! Верим в вашу победу Владимир! Мы достойны лучшей жизни!», «Владимир Александрович Зеленский, мы Вам верим! Вас готовы поддержать на передовой, не смотря на указания с АП», - написали под видео пользователи сети.