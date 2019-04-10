«Зе!Команда»: Мы запустили самый большой в Украине волонтёрский контакт-центр

10.04.2019 22:42

Представители команды шоумена, руководителя «Студии Квартал 95», кандидата на пост главы украинского государства Владимира Зеленского создали самый большой в Украине волонтёрский контакт-центр. Так пишет replyua.net, ссылаясь на Interfax Ukraine.



«Зе!Команда» отметила, что на сегодняшний день проводить консультации вызвались 4088 человек. Для попадания в волонтёрский состав последние ранее зарегистрировались на официальном сайте команды Владимира Зеленского. Они заявили, что готовы работать в формате Live-поддержки. Волонтёры готовы ответить на любые вопросы, волнующие украинцев. Они способны рассказать не только о порядке и принципах работы «Зе!Команды», но и сориентировать в нюансах украинского избирательного законодательства. За время существования контакт-центра волонтёры ответили на 8575 вопросов.