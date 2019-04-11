- Стартом будет соединение на небе Сатурна и Юпитера: Афонские старцы сделали важное пророчество о будущем Украины14:19
- В Кабмине рассказали, когда украинские корабли пройдут через Керченский пролив09:12
- Штрафы за коммуналку придут уже через неделю: украинцам придется несладко21:43
- Дорога частично перекрыта: В Славянском районе начался ремонт моста через Северскй Донец21:20
- В НАТО утвердили пакет помощи Украине21:06
- В Украине изменили правила трудоустройства20:45
- Правозащитники: в ОРДЛО активно реализуется программа по выдаче паспортов РФ20:30
- Зеленского "сбила фура": новые подробности скандала, втянута Нацполиция20:16
- Украинцам перестали выдавать биометрические паспорта: названа причина19:48
- Зловживання інститутом референдуму загрожує конфліктами і маніпулюванням суспільною думкою, - експерт19:40
Большинство украинцев, голосуя за Зеленского, демонстрируют протест против действующей власти
Большинство приверженцев шоумена, руководителя «Студии Квартал 95», кандидата на пост главы украинского государства Владимира Зеленского признались, что, голосуя за своего фаворита, они, в первую очередь, протестуют против нынешнего правительства. Так пишет replyua.net, ссылаясь на Interfax Ukraine.
Об этом поведали представители социологической группы «Рейтинг». Специалисты провели исследование, в котором поучаствовали 3000 добровольцев. Опрос, который приобрёл форму личного формализованного интервью, имел место в период с 5 по 10 апреля текущего года. Полученные результаты дают возможность понять, что 66% электората Владимира Зеленского голосуют, в первую очередь, не за него, а против действующей власти. При этом в данной ситуации личность руководителя «Студии Квартал 95» ценна для 20% избирателей.
Если говорить именно о противостоянии «Зеленский-Порошенко», то в этой ситуации 57% украинцев ценят именно личные качества Владимира Зеленского. В свою очередь, 41% электората, поддерживая руководителя «Студии Квартал 95» голосуют против действующего гаранта Петра Порошенко.
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, выборы президента, Порошенко
- Программа для Зеленского: доллар по 8, возврат смертной казни и пенсии простым смертным
- Зеленский рассказал, вернет ли он сериал «Сваты» на телеэкраны, когда станет президентом
- «Олимпийский» готов рассмотреть заявку о проведении дебатов
- Победу Владимира Зеленского можно объяснить надеждой украинцев на перемены - Сыроид
- Выборы президента: Зеленский предлагает новый формат дебатов
- Зеленский ответил на призыв Вакарчука
- Бойцы ВСУ уничтожили БМП противника с двумя членами НВФ13:56
- В районе Широкино боевики взяли в плен бойца ВСУ13:33
- Жители Донецка оценили ресторан, работающий вместо «Тануки»12:51
- Украинская разведка рассказала про фейковые окопы боевиков ДНР-ЛНР12:29
- В Горловке массово сокращают медработников12:11
- Юг Донецкой области сотрясали взрывы11:52
- Украинская армия понесла новые потери, ликвидировав большое число боевиков11:28
- Мы нищие: В Донецке местные жители обсуждают цены на машины и зарплаты11:09
- Через КПП «Гуково» из «ЛНР» идут поезда с неизвестными грузами10:48
- Появились снятые с воздуха кадры точного удара по российским оккупантам на Донбассе. ВИДЕО10:31
- Стартом будет соединение на небе Сатурна и Юпитера: Афонские старцы сделали важное пророчество о будущем Украины14:19
- Бойцы ВСУ уничтожили БМП противника с двумя членами НВФ13:56
- В районе Широкино боевики взяли в плен бойца ВСУ13:33
- Жители Донецка оценили ресторан, работающий вместо «Тануки»12:51
- Украинская разведка рассказала про фейковые окопы боевиков ДНР-ЛНР12:29
- В Горловке массово сокращают медработников12:11
- Юг Донецкой области сотрясали взрывы11:52
- Украинская армия понесла новые потери, ликвидировав большое число боевиков11:28
- Зеленский и Порошенко поссорились в прямом эфире канала "1+1" (ВИДЕО)11:20
- Мы нищие: В Донецке местные жители обсуждают цены на машины и зарплаты11:09
- Стартом будет соединение на небе Сатурна и Юпитера: Афонские старцы сделали важное пророчество о будущем Украины14:19
- Названы продукты, которые питают и лечат волосы22:18
- Зловживання інститутом референдуму загрожує конфліктами і маніпулюванням суспільною думкою, - експерт19:40
- Комаровский рассказал, можно ли стучать по спине при кашле18:37
- Приметы на 11 апреля: что категорически нельзя делать в день святого Марка15:16
- Эксперты рассказали, как уберечься от болезни Альцгеймера07:10
- Как мужчина проверяет женщину на верность по знаку Зодиака22:17
- Медики рассказали, полезно ли спать при свете21:45
- Врачи объяснили, чем грозит постоянное недосыпание18:38
- Стало известно, какие болезни может вызвать пыль15:25
- В Украине изменили правила трудоустройства
- Зеленского "сбила фура": новые подробности скандала, втянута Нацполиция
- Л/ДНР готовы вернуться в состав Украины
- Команда Зеленского заявила о готовящемся преступлении: обращение к украинцам. ВИДЕО
- Дебаты 14 апреля в 14:14: раскрыт тайный смысл времени, выбранного Порошенко для встречи с Зеленским
- ВСУ подступаются к Донецку: стало известно о важном продвижении украинских бойцов
- Губарев пообещал Медведчуку «жесткий ответ» на «автономию» Донбасса
- Новый закон: украинцев будут проверять по квартирам и домам
- ВСУ заставили армию РФ отступить, считая потери: сразу в нескольких районах Донбасса обострение - детали
- ВСУ получат недосягаемый для врага радар, который не пропустит даже "мелких" снарядов