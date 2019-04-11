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Дебаты 14 апреля в 14:14: раскрыт тайный смысл времени, выбранного Порошенко для встречи с Зеленским
Раскрыт тайный смысл времени, которое выбрал Петр Порошенко для дебатов с Владимиром Зеленским
Действующий президент заявил, что готов провести дебаты с Владимиром Зеленским на «Олимпийском» 14 апреля в 14:14. Как выяснилось, у этой комбинации цифр имеется сакральный смысл.
В нумерологии цифра 1 считается числом лидеров. Она является показателем большой силы с хаотическим вектором движения. При этом цифра 4 означает равновесие и направляет действие той самой силы.
Таким образом число 14 с точки зрения нумерологии считается энергичным и уравновешенным. Оно указывает на тщательно продуманные поступки, при которых учитываются мельчайшие детали. При этом такие поступки продиктованы не чувствами, а холодным расчетом.
В то же время число 14 может рассматриваться как предупреждение. Так, нумерологи отмечают, что если человек постоянно встречает его несколько дней подряд, то лучше поменять свои планы и не рисковать. Таким образом Вселенная дает человеку свои знаки.
В то же время нумерологи утверждают, что именно в этот момент, в 14:14, в течение нескольких сотых секунды может установиться связь с высшими силами, которые исполнят желание.
Кроме того, сумма чисел 4 и 1 дает пятерку, которая обозначает что-то новое в жизни, разрушение привычного и стремление к индивидуальности.
Таким образом можно предположить, что Петр Порошенко не случайно выбрал время 14 апреля в 14.14 для дебатов с Владимиром Зеленским.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, выборы президента, дебаты, Порошенко
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