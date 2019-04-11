Гройсман сделал заявление о своей отставке

11.04.2019 16:14

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не собирается уходить в отставку после окончания выборов президента. Об этом он сообщил изданию "Левый берег", передает "Диалог.UA".

Ранее Гройсман впервые высказался о выборах президента.

Так, Гройсман отметил, что, несмотря на любой исход президентских выборов, в стране будет полный порядок, так как он и его правительство останется в работе. Он пояснил, что любые слухи о его отставке после окончания выборов являются беспочвенными и причин для беспокойства нет.

Также Гройсман подтвердил, что продолжит прямую работу до конца каденции данного Парламента, так как увольнять премьера не входит в сферу полномочий президента. При этом он сказал, что не смотрит на президентские рейтинги, и предложил дождаться официальных результатов выборов от Центризбиркома.