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Гройсман сделал заявление о своей отставке
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не собирается уходить в отставку после окончания выборов президента. Об этом он сообщил изданию "Левый берег", передает "Диалог.UA".
Ранее Гройсман впервые высказался о выборах президента.
Так, Гройсман отметил, что, несмотря на любой исход президентских выборов, в стране будет полный порядок, так как он и его правительство останется в работе. Он пояснил, что любые слухи о его отставке после окончания выборов являются беспочвенными и причин для беспокойства нет.
Также Гройсман подтвердил, что продолжит прямую работу до конца каденции данного Парламента, так как увольнять премьера не входит в сферу полномочий президента. При этом он сказал, что не смотрит на президентские рейтинги, и предложил дождаться официальных результатов выборов от Центризбиркома.
Теги: Донбасс, премьер-министр, отставка, Верховная Рада, Гройсман
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